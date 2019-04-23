【潘樂陶案】官指水池龐大屬建築物故罪成　潘臨裁決突病倒

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶，被發現其名下獨立屋，在未有提出申請下於花園設置大水池，因而遭到票控。案件的主要爭議點，在於這盛水量達14噸的水池，是否一件「建築物」。潘指水池可以隨時拆缷及移走，不屬此類。裁判官卻未有認同，並稱即使水池未有對主建築物構成危險，但水池體積龐大，搬運也花人力物力，認為是一件建築物，並裁定潘罪成，但只判他罰款2萬元。

潘樂陶提堂時在庭外稱對記者說對脫罪有百分百信心。（盧翊銘攝）

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潘曾稱百分分信心無罪

78歲的被告潘樂陶，本身亦是一名註冊工程師，他在去年12月案件提堂時，曾說有「百分百信心」不會有罪。然而在裁決日卻未有在法庭現身，其律師卻指潘昨晚突患病未能出席聆訊，律師並無透露潘患了何病，只稱他入了醫院並要留醫，而裁判官蘇惠德亦指案件簡單，而潘亦有代表在場，故在潘缺席下宣讀裁決。

水池體積大認為屬永久設計

蘇官在裁決中提到，潘現被控的條例，用意為保障建築安全。涉案水池雖易於安裝拆卸，但這不是評定它是否建築物的唯一因素。他指移走水池需花額外的時間及人力，移走後可見祼地，認為屬永久設計。此外，水池佔整個花園面積15%，面積及重量龐大。官判斷水池屬建築物，被告有責任事先申請並徵得署方同意，故裁定潘罪成。

官指水池不同於水箱

雖然蘇官判潘罪成，但他卻未有接納多項控辯雙方的專家證人的說法，如屋宇署時任總測量師潘玉龍曾提到，署方的實務守則要求如建造逾9立方米的玻璃纖維水箱，須向署方申請。但蘇官謂，該守則限制的是大廈水箱，例如供水系統，且涉案水池並非玻璃纖維水箱，故不受該守則所限。

不能因用途來判斷是否受規管

另外，專家又曾指水池會影響花園樓板結構，蘇官也認為說法過於籠統，亦未有解釋會有何嚴重後果，及如何影響排水系統。此外，控方專家曾指水池為泳池，並以此意圖用途來判斷水池受條例規管，官今也認為控方專家如此推斷令人感混亂，更指控方專家如檢控官，拒接納其供詞。

接納辯方說法

至於辯方專家證人，蘇官指他未有檢測過拆卸前的水池，但其觀察吻合水池相片及其他證據。接納辯方專家指水池不會影響大宅結構。

辯方大狀麥劍祺求情指被告沒案底，身為工程師的他是業界領袖，又曾於1996年獲頒發英帝國官佐勳章，於2003年獲頒銅紫荊星章。他謂被告關心環境、技術發展等，設立的慈善基金曾捐款一億予科技大學。他重申水池沒有危險，此案是技術性入罪。裁判官最終罰款兩萬元，被告須於14日內繳交。

相關法例最高罰款40萬入獄2年

潘樂陶被控於2017年4月2日至2018年1月9日，身為於屯門小欖海詩別墅3號屋業主，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便在上址展開或進行建築工程，即一個水池構築物；違反《建築物條例》第123章第14（1）及40（1AA）條。這例一經定罪，被告最高可被罰款40萬及監禁2年；而若有關罪行持續，則每一天另罰款2萬。

案件編號：TMS15101/2018