【政壇諸事町】容海恩不怕老公呷醋　即慶與議員影婚姻證件照

立法會聯席事務委員會訪問團正展開一連四日的上海、杭州行程。團員今(23日)參觀杭州市政府設立的行政服務中心「市民之家」。 參觀期間，民建聯葛珮帆、新民黨容海恩及工聯會麥美娟發現了大廳內放置一部專為婚姻證件照片而設的自助拍攝機，三人「一時慶起」，即場「走進婚姻殿堂」，攜手影結婚相。容海恩更分別與葛珮帆、麥美娟拍了兩張，享盡齊人之福。 記者鄭榕笛隨團直擊

容海恩與葛珮帆之「婚照」。(葛珮帆提供)

「市民之家」內有30個杭州政府部門進駐，提供各種行政服務，包括辦事、查詢、打印、支付等功能。民建聯葛珮帆及新民黨容海恩被大堂内設置的自助快相機吸引，兩人更即席試玩一番，到底這部拍照機有何吸引之處？

原來市民之家內的影相機與一般香港常見的自助證件相機大同小異，特別之處在它是一部婚姻證件照片自助拍攝，專為夫婦拍結婚證件相而設。

根據內地民政部《婚姻登記工作規範》要求，在內地辦理结婚登记需提交夫婦兩人半身免冠合影照片，背景應為紅色，兩人要在同一時間、同一地點共同拍攝，不得使用合成照。因此這座自助拍攝機內設有兩個座位，椅上有男右女左的標示，而且機身設計為粉紅色，造型相當搶眼。

大廳內放置一部專為婚姻證件照片而設的自助拍攝機，葛珮帆與容海恩即慶入內影「婚照」。(葛珮帆提供)