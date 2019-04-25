【佔中判刑】朱耀明憶控方未備妥文件　疑「夾硬」上庭因梁振英

佔中九子案昨天判刑，被告之一、獲准緩刑的牧師朱耀明在商台節目《在晴朗的一天出發》上，批評案件要花4年之久，又憶述首次上庭的情況，指律師司文件出問題，法官亦質疑控罪重疊， 朱耀明猜測律師司「夾硬」上庭，是出於時任特首梁振英曾要求在「他落場前要『搞掂』這件事」。 對於法官指佔中案被告仍未就在佔領運動中造成不便向公眾致歉，朱耀明澄清陳健民和戴耀廷已在佔領期間公開致歉，又澄清會就罪名上訴，惟現階段律師未與陳健民和戴耀廷商討，各人未有共識，要等待與律師進一步商討。

朱耀明批評案件要花4年之久，又猜測律師司當年「夾硬」上庭是出於振英。(盧翊銘攝)

佔領運動2014年9月爆發，佔中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明自守後，警方2015年預約拘捕他們。朱耀明批評，整件事要用4年才完成，形容控方是「夾硬」上庭，估計原因是與梁振英有關：「 4年，將我們的案件（拖延）4年，我記得第一次上庭其實都幾荒謬，當時第一次上庭是「夾硬」上，是否當時特首要他落場前要『搞掂』這件事？」翻查報道，當時開庭日子是2017年6月15日，故時任特首為梁振英。

朱耀明憶述當時作為控方的律政司，仍未將7份文件翻譯成英文就上庭，故辯方要申請押後審訊，獲當時的法官接納，法官同時質疑控方控罪重疊和過份，建議控方會否考慮簡化。他又指出，另一法官審理此案時，就沒有再出聲，完全接納控方的意見。

朱耀明不同意法官指佔中案被告仍未就在佔領運動中造成不便向公眾致歉，澄清陳健民和戴耀廷已在佔領期間公開致歉。(盧翊銘攝)

對於法官指佔中案被告仍未就在佔領運動中造成不便向公眾致歉，朱耀明不同意法官的說法，澄清陳健民和戴耀廷已在佔領期間公開致歉，節目又播出當時陳健民道歉的聲帶。他亦重提，當時他們有呼籲參加佔領運動的市民光顧區內小店，亦曾為在政府總部上班的人開放海富中心等，他強調，政府不與學生商議處理佔領運動，本身就是政府的責任，故將所有事都放在9人身上是不合道理。

有報道指，朱耀明僅就刑期上訴，他形容報道出奇，澄清不正確，反指會就罪名上訴，惟現階段律師未與收柙的陳健民和戴耀廷商討上訴，各人未有共識，要再等待與律師進一步商討才有定案，他稱自己會「跟大隊走同一路」。