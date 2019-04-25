【佔中判刑】曾偉雄稱體現法律精神　沒有了穩定　香港甚麼都沒有

「佔中案九子」昨日(24日)判刑，眾人分別被判處社會服務令200小時至監禁16個月不等，當中佔中發起人戴耀廷及陳健民判囚16個月，邵家臻及黃浩銘判囚8個月，即時還柙。 全國政協委員、時任警務處處長曾偉雄接受《中新社》訪問時稱，判決可讓公眾明白在法治社會，政治不可凌駕法律，香港得以成功有賴於其穩定，「沒有了穩定，它甚麼都沒有」。

佔領行動期間，曾偉雄曾對同袍稱「無做錯」，更指他們保護佔領人士如同「慈母」。（政府新聞圖片）

曾偉雄指出，普羅大眾在79天佔中期間，付出很多代價，例如「上不了學、上不了班、做不了生意等」，又稱對當時數千警員日夜守護香港，感受很深。

他又指，佔中判決結果體現香港法律精神，對市民有警醒作用，日後參與類似活動時，須真正了解運動背後動機，和其倡議理念是否合理。

最後，曾偉雄強調，香港過去幾十年發展得以成功，關鍵在於穩定，一旦破壞了這個穩定，香港便難以發展，「要是再有人跟我說『違法達義』，我會直斥其非。很遺憾當時甚至現在，還有一些熟悉法律的人，還在說這些謊言，我覺得是非常不負責任的。你只要看其他地區，沒有了穩定，它什麼都沒有。」



曾偉雄（左）被委任為國家禁毒委員會副主任後，曾與中聯辦主任王志民（右）會面。（中聯辦網站）

外號「禿鷹」的曾偉雄，是回歸以來較具爭議性的警務處處長之一。最令人深刻印象的，莫過於處理佔中行動中的強硬作風。2014年9月28日凌晨，「佔領中環」發起人之一的戴耀廷在政總高呼啟動佔領中環，同日下午警方施放催淚彈驅散示威者，為長達79天的佔領運動揭開序幕。

曾偉雄之後以一句「你哋冇做錯到！」來為前線警員「打氣」；以及公開指「維護法紀要道歉係天方夜譚」；「有警員如慈母一樣保護佔領者」，均令人記憶猶深。

曾偉雄2015 年退休後，除了獲委政協外，本月初更擔任國家禁毒委員會副主任一職。