賀曾偉雄任國家禁毒委員會副主任　王志民：中央高度肯定忠誠履職

全國政協委員、警務處前處長曾偉雄早前獲委任國家禁毒委員會副主任，中聯辦主任王志民讚揚，委任是充分體現中央政府對曾偉雄任警務處處長期間忠誠履職，在打擊犯罪、保護香港民眾安全、維護香港社會穩定方面做出重要貢獻的高度肯定。

中聯辦主任王志民（右）上周六（6日）在辦內與曾偉雄（左）會面。（中聯辦網站）

中聯辦網站發稿，指王志民上周六（6日）在辦內與曾偉雄會面，王志民祝賀他出任國家禁毒委員會副主任，指是「香港同胞參與國家治理實踐的又一生動寫照」，充分體現中央政府對曾偉雄任警務處處長期間忠誠履職，在打擊犯罪、保護香港民眾安全、維護香港社會穩定方面做出重要貢獻的高度肯定，也是對特區政府和紀律部隊的高度信任。

王志民又祝賀曾偉雄日前率領中方代表團赴泰國曼谷出席聯合國毒品和犯罪問題辦公室主辦的「東盟2025——貿易與安全規劃區域高級別會議」並發表主旨演講，成功完成中央政府交予的外訪任務，希望曾偉雄繼續忠誠履職，「進一步展現香港紀律部隊傑出代表的專業素養和執行力，為國家禁毒事業及國際交往合作做貢獻，向國際社會展現良好風采」。

曾偉雄感謝中央對自己的信任，表示能夠直接參與國家治理實踐，深感榮幸和責任重大，並會全力以赴，盡責履職，發揮自己在國際交往、國際警務合作及緝毒方面的工作經驗，更好服務國家。