【專訪】佔中案入獄　黃浩銘以信仰面對苦難：天國屬追求公義之人

佔中九子案今日（24日）判刑，九子之一的社民連副主席黃浩銘被判入獄8個月，即時還柙。回想月初裁決當日，黃浩銘與其餘8名被告一樣面帶笑容，從容到庭應訊，唯一不同的是，黃於見記者時手中一直提著一條彩色玫瑰念珠，綠色的十字架形吊墜，在眾人以灰黑色為主調的衣著中，分外奪目，似是向世人宣示著這位公民抗命者，從信仰處得來的力量。 黃浩銘於判刑前不足24小時接受《香港01》專訪，他表示，自己中學時已在一個新教（香港一般稱為基督教）教會「信耶穌」，而手中的玫瑰念珠，則屬天主教禮儀的物品，是同屬主內兄弟的天主教正義和平委員會幹事、民陣前召集人孔令瑜於裁決當天送給他。他坦言，信仰一直是他抗爭路上的力量泉源，「信耶穌不是為了追求一切安好，事業愛情兩得意，世界是有苦難，而信仰是讓人遇到苦難時，以平安、喜樂、勇氣和智慧去面對。」 《聖經》中耶穌曾因有人在聖殿中販賣、褻瀆神靈而大鬧搗亂，同時身為一個基督徒和公民抗命者，黃浩銘認為，基督徒應活出耶穌的模樣，「信仰的核心是效法基督，追求社會公義，關顧弱小，我們也應追求公義，而天國，屬於追求公義之人。」

作為基督徒的黃浩銘選擇走上一條抗爭之路，「基督徒應有的，是耶穌的模樣，祂可以因為有人不尊重聖殿，將聖殿變成擺賣的地方，而掃你個場」，他這樣形容。（盧翊銘攝）

中學始認識信仰 盼活出耶穌的模樣

黃浩銘回憶自己開始「返教會、信耶穌」，已是10多年前、中學三年級時的事。故事的發展並不意外，在學校辦的一場佈道會認識信仰，繼而參加團契……「我唔係好虔誠嘅人」，但面對學業成績差、與家人不和、遭同學排斥，「當時唯一能令我安舒的就是信仰，至少在壓力中活過來。」獲得信仰後，黃浩銘待人接物態度也有改善，與家人、同學關係好轉，連學業也有進步。

不過，黃浩銘卻再三重申，自己最不喜歡推崇「成功神學」。

「基督徒」三個字，給人印象或多或少總是「保守」，更常有人謔稱之為「耶x」，倒是作為基督徒的黃浩銘，年紀漸長後，竟走上一條抗爭之路。從反高鐵、向曾蔭權「掟飯」、反新界東北包圍立法會等事件，再到衝擊公民廣場，引爆雨傘運動。「基督徒並非只有一個特定的模樣，而基督徒更應有的，是耶穌的模樣，祂可以因為有人不尊重聖殿，將聖殿變成擺賣的地方，而掃你個場，情景就如同今日有人將立法會搞得不似立法會，不講公義，變成髒髒的利益交換場，我們也應該掃除他們」黃浩銘這樣形容。

佔中案裁決當日，黃浩銘手中一直提著一條彩色玫瑰念珠，綠色的十字架形吊墜，在眾人以灰黑色為主調的衣著中，分外醒目。（資料圖片／張浩維攝）

在他心目中，基督徒最核心的追求，就是效法耶穌，尋求社會公義，「作為基督徒不應貪戀錢財和世俗的名利權，我們是因信稱義的人，我們也是追求公義的人，天國是屬於追求公義的人。」

事實上，佔中九子中，戴耀廷、陳健民、邵家臻都是基督徒，朱耀明更是浸信會牧師，再加上一個黃浩銘，9人中過半數都有基督宗教的信仰。甚至連當年三子發布佔中信念書的地方，也是基督教九龍佑寧堂。

受《使徒行傳》啟發：基督徒都要坐監

至於意識形態的分野，黃浩銘就說，無論是左還是右，支持自由市場還是社會主義，最基本的，是不可欺負弱勢。事實上，建制派中也有不少基督徒，黃浩銘說，「主內我也可叫他們一聲弟兄姐妹，但他們做的，卻是站在一個焚燒十字架，打壓基督信仰的殺人政權一方。我沒有資格審判，我只能交給上帝。」

行政長官林鄭月娥上任後，多名民主派議員被DQ、香港民族黨被禁、外國記者會副主席馬凱被拒工作簽證；民生方面，則有長者綜援被收緊，全民退休保障亦遙遙無期，貧富差距日益嚴峻。無巧不成書，經常成為黃浩銘等社運人士叫囂抗議目標的林鄭，亦是一名篤信天主教的信徒。黃浩銘笑言，孔令瑜送給他的玫瑰念珠，其實應送給林鄭，「應該讓她拿著這串念珠，反省一下基層和長者的苦況，反省一下自己是否關顧弱勢。」

面臨牢獄之苦，黃浩銘想起《使徒行傳》中，使徒經歷的苦難，「你看保羅經歷了多少苦難？裡面的基督徒都是要坐監的，彼得如是，保羅亦如是，我怎麼可能悠哉悠哉？」（盧翊銘攝）

佔中案裁決當天，牧師朱耀明讀出的陳情書《敲鐘者言》感動不少人，黃浩銘坦言，基督徒要做「鹽與光」，沒有理由追求名利金錢，這些價值並非只有他一人如此，「朱耀明是牧師，戴耀廷是基督徒，馬丁·路德·金也是牧師，曾參與刺殺希特拉計劃的潘霍華也是牧師。他們比起周浩鼎、梁美芬，更有基督的模樣。」

如黃浩銘所相信的那樣，信仰沒有令他「成功」，反倒是先後兩次入獄，並即將迎來第三次牢獄生涯。他引用福音書中耶穌的話說道，「在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。」他亦想起《使徒行傳》中，使徒經歷的苦難，「你看保羅經歷了多少苦難？裡面的基督徒都是要坐監的，彼得如是，保羅亦如是，我怎麼可能悠哉悠哉？做基督徒，不是要從上帝那裡拿甚麼去改善你的人生，令你的人生美滿，而是你要為了公義，獻出一些東西，給上帝。」

據政府公佈的《香港年報2016》調查顯示，在香港信仰基督宗教的人口（包括天主教和基督新教）佔總體約12%。黃浩銘認為，基督徒不應困在無形的牆裡，滿足於過自己的宗教生活，「要活在真實的世界，讓信仰和社會有聯繫，能夠知道貧窮和不公義的原因，改變制度，只有活出信仰，才能讓更多人信主，來到基督身邊」。

入獄前夕，黃浩銘寄語港人「繼續努力戰鬥」，就是對入獄者最大的鼓舞。（盧翊銘攝）

寄語港人「繼續努力戰鬥，勿計較每次得失」

訪問當日，距離黃浩銘被判處8個月監禁，只剩不足一天，「家人和未婚妻對自己的不捨，已不似前兩次入獄，他們沒有哭」，他說，這正是自己所希望的，「當我出來的時候，希望他們也是一樣健康生活」。

相比起對家人的簡短祝福，黃浩銘對香港人的寄語，則更似至親間語重心長的叮嚀，「最能夠鼓舞入獄抗爭者的，是每個香港人繼續努力戰鬥，不會因我們的刑期，以及抗爭的後果而懼怕。作為弱勢的一方，我們從來都在輸，如果只計算每一次，我們從未贏過。因此我們不必計算每一次的得失，我們只需要問自己，這件事是否應該做，是否需要發聲，只要度過這個關口，我們一定會獲得最後的勝利。」

判刑前夕，亦正值《逃犯條例》修訂，倘修例通過，日後港人或被引渡到中國大陸接受不公審訊，危害堪比基本法23條立法，黃浩銘說到此，不忘囑咐，就算自己入獄，也希望香港人「一個叫9個，頂住『送中』修例」。