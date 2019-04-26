【逃犯條例】李家超撰文指日落條款不切實際　楊岳橋：難說服港人

保安局局長李家今(26日)親自撰文，回應民主派提出以「日落條款」處理《逃犯條例》修訂。他稱有關做法會對拘捕行動造成很大影響及延誤，不符合移交逃犯必須要迅速及保密處理的條件，又指每次展開法律程序只處理單一個案是不切實際。 公民黨楊岳橋稱，李家超一而再、再而三拒絕民主派這個具誠意、可短期解決問題的日落條款方案，重申民主派提出的方案均非常簡單、務實可行方案，不明白政府為何不願捨易取難，強調此說法難以說服香港人。

保安局局長李家超親自撰文，回應民主派提出以「日落條款」處理《逃犯條例》修訂。（資料圖片／余俊亮攝）

楊岳橋稱，政府應清晰告訴港人為何要急切地短期內完成長遠的大問題，但面對目前逼在眉睫的台灣個案卻不處理，認為政府難以自圓其說。他強調民主黨已提出日落條款，公民黨亦提出域外自決的建議，不明白政府面對本地及海外的極大憂慮下，不願意接納兩黨方案，仍要「冥還不靈死推」，批評李家超只是堆砌理由不面對實際問題。

對於有指政府希望建制派配合加會，在五月內完成法案委員會的審議。楊岳橋認為是匪夷所思，亦漠視應有的立法程序。他強調修例具爭議，但政府卻急急推上來，想一個月完成審議，「到底意欲何在？」，他強調下星期初台灣殺人案有機會完成審判，疑犯陳同佳或重獲自由，「呢樣政府唔理，但又要在立法會開快車，是完全沒任何理據支持」。