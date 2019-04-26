【逃犯條例】反對泛民私人草案　梁美芬批是處理「政治恐懼」

政府早前提出修訂《逃犯條例》，強調是要處理台灣殺人案疑犯移交問題，引起社會爭議；該案將於下周一（29日）宣判，疑犯陳同佳或將於短期內獲釋。公民黨立法會議員楊岳橋昨日（25日）提出私人條例草案，修訂《侵害人身罪條例》以賦予香港司法機關域外管轄權，容許法院處理港人於海外謀殺或誤殺等案件，而毋須修訂逃犯條例。 楊岳橋及經民聯立法會議員梁美芬今日（26日）出席電台節目時，就草案進行辯論，梁美芬對提議表示有很大保留，不希望香港打破堅守多年的傳統，開啟域外法權的先例。被問到是否無論後日（28日）有多少民眾上街抗議修例，仍無法說服政府收回修例決定，梁美芬反指修例涵蓋的37項罪行對普通市民「唔入肉」。

楊岳橋指，若擴展《侵害人身罪條例》的域外管轄權，對過去的案件仍存有追溯力。（資料圖片／盧翊銘攝）

楊岳橋於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中指，若擴展《侵害人身罪條例》的域外管轄權，對過去的案件仍存有追溯力，強調建議只是擴闊本港法庭的權力，避免市民憂慮被移交至一個沒有法治信心的地方受審，並非要將殺人由不合法變成合法，而殺人在任何情況下均是犯法行為，並沒有改變法律。

被問及能否在陳同佳判決前完成修例，楊岳橋引用鄧桂思換肝事件，泛民建制聯手計劃於1日內極速修例，容許她未滿18歲的女兒可合法捐肝，故相信如政府及建制派配合，可藉草案迅速解決事件。

梁美芬則指，陳同佳案非特有案件，《逃犯條例》一直存在法律漏洞，可借今次的案件為處理這個多年問題的觸發點。她又指，不希望香港打破堅守多年的傳統，開啟域外法權的先例，以致將來域外法權擴展至全部法例，認為此事需充分討論，而現在距離陳同佳案裁決只剩2日，對楊岳橋的提案有很大保留；相反，儘使《逃犯條例》修訂倉促，但社會已進行了2個多月的討論，政府亦有從善如流接受意見，批評楊岳橋處理的是「政治恐懼」。

楊岳橋反駁指，《刑事罪行條例》第153P條早以列明，任何港人在海外干犯性侵犯兒童等罪行，香港都有域外法權。（資料圖片／吳鍾坤攝）

楊岳橋反駁指，《刑事罪行條例》第153P條早以列明，任何港人在海外干犯性侵犯兒童等罪行，香港都有域外法權，以往亦有罪成的案例，故並非破壞傳統，又自言於草擬草案時參考了英國等普通法區的做法。梁美芬則重申，不喜歡域外法權，著楊岳橋等泛民不要再於立法會拉布；楊岳橋斥法律應是理性，以不喜歡為由否決草案並不合理。

被問到是否無論後日（28日）有多少民眾上街抗議修例，亦無法說服政府收回修例決定，梁美芬未有正面回應，只表示很多市民反映喜歡受到保障。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁美芬：涵蓋的罪行對普通市民「唔入肉」

就梁美芬多次強調修例是為堵塞多年漏洞，楊岳橋反問是否代表歷屆的律政司司長失職，梁稱「唔會咁講，只係政治問題」。就是否會為修例訂立時間表，於7月立法會大會休會前通過，梁美芬指要視乎陳同佳案的判決結果。被問到是否無論後日（28日）有多少民眾上街抗議修例，亦無法說服政府收回修例決定，梁美芬未有正面回應，只表示很多市民反映喜歡受到保障，而《逃犯條例》涵蓋的37項罪行對普通市民「唔入肉」，會尊重各方意見。

