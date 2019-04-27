【逃犯條例】佔中判刑、林榮基流亡牽動民情　成4.28遊行催化劑

備受矚目的佔中九子案判刑告一段落，4名被告因被判處8到16個月刑期而遭還柙。 2014年佔領運動得到大批群眾支持，九子判刑，尤其是一直以自我犧牲形象示人的佔中三子之中，戴耀廷和陳健民的入獄，自然亦牽動支持者情緒。不過，對於民主派來說，緊接著佔中案的，是反逃犯條例修訂的硬仗。有泛民人士就認為，佔中案帶來的情緒，或可延長到本周日（28日）的「反送中」遊行上，成為市民上街表達反對聲音的催化劑。

九子聲援晚會的聲勢，超越以往包括「13+3」案在內，歷次社運案入獄的聲援行動。（資料圖片/李澤彤攝）

政府提出的逃犯條例修訂備受非議，外界廣泛擔憂修例後，會令港人被引渡到中國大陸，接受不公平審訊。然而，「反送中條例」的同時，另一條戰線上，泛民也迎來了佔中九子案判刑。其中4人，一如其公民抗命理念，付出了身陷囹圄的代價。而判刑當天，在荔枝角懲教所的的聲援燭光晚會，亦破天荒有近千名市民參加。

有泛民中人分析，九子判刑重新勾起了當年市民參與雨傘運動的記憶，加上建制派在社交媒體上的涼薄落井下石，更加激起民憤，致使民意反彈；而今次九子聲援晚會的聲勢，更是超越以往包括「13+3」案在內，歷次對社運案入獄人士的聲援行動，在情緒上，有利於「4.28反送中」遊行市民參與的積極度。

今次佔中案裁決和判刑前後，九子和相關的泛民支持者，亦不斷公開呼籲市民關注逃犯條例修訂，並動員支持者在月底遊行時「替入獄抗爭者上街」。（資料圖片/梁鵬威攝）

事實上，今次佔中案裁決和判刑前後，九子和相關的泛民支持者，亦不斷公開呼籲市民關注逃犯條例修訂，並動員支持者在月底遊行時「替入獄抗爭者上街」。不過，亦有社運人士擔憂，佔中判刑與「反送中」兩者在論述上較難掛勾，靠「情緒牌」未能達到最強效果。

然而，對泛民而言，可慶幸的是，今次佔中案判刑，朱耀明牧師獲判緩刑，因腦腫瘤需做手術的陳淑莊，亦獲准押後判刑。兩人在監獄外，或可以佔領運動道德楷模形象，擔當動員群眾關注「送中條例」的關鍵角色。

毛孟靜認為，林榮基流亡，能激發更多港人上街反對逃犯條例修訂。（資料圖片/洪嘉徽攝）

值得留意的是，最受「送終條例」威脅的銅鑼灣書店事件主角林榮基，亦於日前離港，開始流亡生涯，控訴修例。其遭遇亦將成為修例製造寒蟬效應的例證。民主派會議召集人、立法會議員毛孟靜就預料，除林榮基外，修例迫近，會令更多香港人選擇離開，相信林榮基流亡事件能夠喚醒更多市民上街反修例。