【佔中判刑】梁振英首開腔回應：案件係唔應該發生　要直斥其非

佔中九子案日前判刑，佔領運動爆發期間任特首的梁振英今日（26日）在一場一國兩制研討會上首度開腔回應，指「案件係唔應該發生」，要對違法達義直斥其非。

梁振英下午出席由一國兩制研究中心和香港發展論壇聯合舉辦的「一國兩制在香港的落實與成就」研討會。（彭毅詩攝）

梁振英下午出席由一國兩制研究中心和香港發展論壇聯合舉辦的「一國兩制在香港的落實與成就」研討會，在最後的答問環節，工聯會主席吳秋北問97主權移交後，香港法治是否變差，並以佔中案舉例：「自從非法佔領以來，我哋社會對法治嘅衝擊，以至法庭嘅審判，我哋真係感覺令人擔心，如果咁樣嘅話，我哋點樣行落去？」

工聯會主席吳秋北問97主權移交後，香港法治是否變差，並以佔中案舉例。（彭毅詩攝）

主持人、一國兩制研究中心總裁張志剛提議由梁振英回應，梁振英指，「案件唔應該發生，唔需要勞動法庭、法官」，稱社會應提倡守法精神。

他又談及佔領運動支持者訴求之—「公民提名」普選行政長官，梁振英強調公民抗命是違法達義 ，要對此說法直斥其非，解釋「義」在每人心目中都有不同定義，舉例有人認為沒有公民提名的普選方法就是不義，便參與佔領運動，有人認為貧富差距是不義，便劫富濟貧，他認為不能容忍這種想法。

梁振英又指，處理佔中同時，一定要將違法達義劃上句號：「法律一日未有廢紙或修改前，佢就係法律，每一個人都要遵守，我哋做到一點嘅話，我哋就唔需要擔憂後面嘅法治或審判公平嘅問題。」