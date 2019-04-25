【佔中判刑】朱耀明與太太探望被囚四子 　贈月曆記事簿助度日

佔中九子案昨判刑，當中四人包括戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘分別被判囚16個月及8個月，即時還柙至荔枝角收押所。佔中發起人之一的朱耀明牧師及其太太偕同友人，今日(25日)約下午約一時到荔枝角收押所探監。朱耀明指，希望自己可以支持四子家屬，並擔心他們能否適應牢獄生涯，強調他們為香港民主公義被囚，「佢哋已經非常勇敢，我覺得呢個係香港光榮。」

朱耀明太太偕同友人到荔枝角收押所探望四子。朱太指將四本月曆記事簿送予四子，希望他們在獄中「知道今日幾多號」。（梁鵬威攝）

朱耀明太太在約下午一時偕同友人到荔枝角收押所，她表示，自己帶同月曆記事簿贈予四子表達心意，希望他們在獄中仍有時間與日子的概念，「知道今日幾多號，好重要；有咩特別事記底都好重要。」

至於朱耀明則稍後到場，他指今日是四子收監後首日，特地前來支持探監的家屬。朱表示，擔心他們未必適應獄中生活，因為監獄中畢竟是與外界不同的世界。但據他了解，四子現時心情平靜。

朱耀明說，「佢哋已經非常勇敢，我覺得呢個係香港光榮。」強調他們為民主公義走進監獄，已擁有非常可貴的人格。

朱耀明今日亦前來荔枝角收押所，並指支持前來探望四子的家屬。（梁鵬威攝）

朱牧說，自己會為他們走多一步，例如以前不太接受傳媒訪問，今早就到電台出席節目受訪等，希望帶出他們的訊息。另外，他表明四子必然會就判決提出上訴，但由於他們尚未與律師會面，故仍未商討詳情。

佔中九子案昨日判刑，各被告分別被裁定串謀犯公眾妨擾、煽惑他人犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成，當中四人包括戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘分別被判囚16個月及8個月。而朱耀明亦被判囚16個月，但獲緩刑2年。