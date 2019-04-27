邵家臻擬申在囚返立法會開會　過來人詹培忠：佢要過三關

佔中九子案日前判刑，立法會議員邵家臻等4名被告被判處監禁正在還押。民主黨前立法會議員何俊仁今（27日）探望邵家臻後表示，收到邵家臻指示，要求申請在押解下出席立法會大會的會議。何俊仁表示，邵希望在囚期間繼續履行議員職務，「佢好緊張逃犯條例」。 曾於1998年因被控偽造文件罪名成立，被判入獄1年，而提出過同樣申請的前立法會議員詹培忠接受《香港01》查詢時則表示，邵家臻如要在囚期間返立法會開會，要過「三關」，其中包括忍受上着手銬返立法會，因當年懲教署亦要求他上手銬，直至進入會議室，「就算在立法會休息室，都要戴手銬，佢哋（懲教署）話立法會休息室都屬於公眾地方」。

邵家臻（左）透過何俊仁表示，會申請在懲教署押解下，返回立法會出席會議。（資料圖片/余俊亮攝）

何俊仁表示，接到邵家臻指示，於下周協助申請「提犯令」（body order）。他指，邵希望履行立法會職務，申請內容是允許他在看管下，出席在囚期間的每次立法會大會會議。至於申請成功的把握，何就指暫時難以評估，但會盡力嘗試，亦相信邵的申請，理據是合理。

立法會議員在囚期間申請返立法會開會，並非首次。詹培忠透露，當年其監禁期間，立法會醞釀討論褫奪其議席，他認為有必要返回立法會為自己辯解，於是向懲教署申請「提犯令」。其申請獲得批准，但有一項條件，就是直到進入會議廳前都須鎖上手銬，就算在立法會的停車場、走廊等地方亦一樣。詹覺得要求不合理，要求踏足立法會停車場後，懲教署即須為他解手銬，但懲教署不准，認為除會議室外，立法會其他地方均屬公眾地方，犯人都應鎖上手扣，雙方為有關條件拉鋸，最後詹在囚期間重返立會的計劃拉倒，外界亦無法拍下他戴上手銬的照片。

詹培忠表示，邵家臻申請在囚期間重返立法會開會能否成事，須過三關：

首先，視乎申請完成前，邵的議席是否仍未遭褫奪。由於民主派在立法會仍手握三分之一少數否決權，故此關應不成問題。

第二關，亦是最重要的一關，看懲教署是否批准。署方考慮的因素包括是否有必要「勞師動眾」安排邵返立法會？有關安排是否必要，「會議係咪冇咗你就開唔成，或者有好大唔同先？」

第三，邵家臻或要接受在立法會大樓範圍內（除了議事廳及會議室），全程鎖上手銬，「他是否能夠忍受得了」？將代表邵申請「提犯令」的何俊仁表示，邵不介意戴手銬返立法會。

大律師陸偉雄表示，一般而言，過往成功申請「提犯令」的個案，大多是奔喪或探望患危疾的親屬，而懲教署需考慮人手及保安上的切實可行，包括能否安排妥善的看管，確保沒有越獄風險及在囚人士的人身安全。陸強調，在申請看管下離開監獄處理事務是在囚人士權利，但本身服刑就是人身受到限制，而懲教署亦要平衡保安和行政上的需要。

邵家臻現正在伊利沙伯醫院羈留病房留醫，稍後他從醫院返回收押所後，預料會再轉到其他監獄服刑。何俊仁亦表示，邵家臻會上訴。

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