【佔中判刑】從佔中十死士、拆大台　邵家臻入獄前拍片自白　

佔中九子案中，4人昨日(24日)即時收監，包括社福界立法會議員邵家臻。6年前，這名大學講師響應「佔中三子」號召，化身「佔中十死士」，亦是至今唯一因雨傘運動被囚的「死士」。 一早已明言做好入嶽準備的邵家臻，原來早已預製了一段長達7分鐘的自白短片，安排今日（25日）於其Facebook上載，以其第一身之角度分享參加佔領運動的原因和感受，以及兩年多的議會生涯，當中談到「拆大台」，希望港人繼續守護香港。

邵家臻入獄前拍片，分享對雨傘運動的感受和議會生涯。（邵家臻Fb片段）

片長7分鐘，起首播出邵家臻去年在審訊期間的發言，從「佔中十死士」說起：「回想2013年4月28日，我出席(「佔中十死士」)記者招待會，我說與「三子」行，行了很長很長很長...」

邵家臻在片段親自旁白，稱雨傘運動後，誰沒有「退場軍人症」，各人迷失和氣餒，不知如何走下去，他聽陳健民說話，作為雨傘人不可停下來，要身體力行對外展示雨傘運動的精神未完，之後便參選並晉身立法會。

邵家臻談及作為社福界議員的工作，包括致力爭取綜援改革和囚權，雖然前者推動失敗，但在「收緊長者綜援」爭議中，政府終答應檢討和放寬。

邵家臻在片段親自旁白，稱雨傘運動後，誰沒有「退場軍人症」。（資料圖片／張浩維攝）

「拆大台」是雨傘運動參加者的心結之一，作為大台「咪手」，邵家臻認為當時共同參與（engagement）不足，令他日後在議會工作推動更多人參與事件：「即使在雨傘運動裡，我覺得大台與村民的engagement不足，以至於成為後來拆大台的藉口和理由，我自己做議會工作，亦都希望與服務使用者和同工多點engagement，所以我們花多了很多努力落區、『洗單位』，呼籲他們關心，呼籲他們一定要出來。」他覺得，相比起「無engagement」的成功，人們寧願要「有engagement」的失敗。

畫面一轉，片段播放邵家臻在今年4月9日到法庭聽取判決前的發言，響應片首的說話：「我想同三子講，在2013年4月尾，我應承他們做的事我已經完成了，讓愛與和平佔領中環這個運動，我們行到最尾，我要向特區政府、威權政府說，不要想著以為捉走所有公雞、甚至囚禁公雞或殺清公雞晨曦就不會來臨，晨曦必定來臨。」