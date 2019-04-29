【逃犯條例】陳同佳續囚　林鄭：修例刻不容緩　冀7月休會前通過

台灣殺人案疑犯陳同佳今(29日)下午在高等法院因黑洗錢罪成被判監 29 個月，政府預計他最快於本年 10 月刑滿出獄，行政長官林鄭月娥表示，反映《逃犯條例》修訂刻不容緩，強調有「的的確確迫切性」，她認為應在7月立法會休會前通過，才有充夠時間處理後續工作。 林鄭月娥又指，審議過程中如有議員提出可消除社會疑慮的建議，她承諾政府會認真考慮，但建議最終必須滿足修例兩大目的﹐包括移交台灣殺人案的疑犯及堵塞現時制度漏洞。

民間人權陣線昨日（28日）舉行遊行，反對具爭議性的《逃犯條例》修訂，由銅鑼灣東角道起步，遊行至立法會外進行集會。（李澤彤攝）

保安局局長李家超指，根據監獄規則，在囚人士如行為良好可獲扣減三份之一刑期，局方估算如陳同佳行為良好，最早出獄日期為10月期間。

今日訪問北京回港的林鄭月娥在機場回應案件表示，政府啓動逃犯條例修訂工作有兩大初心，一為移交台灣殺人案的疑犯陳同佳，二為堵塞制度漏洞。她指兩個目的同樣重要，「當然台灣事件引致修例時間更緊逼，因為不希望涉嫌人士逃之夭夭。」林鄭指，既然今日法庭已作判決，陳同佳被釋放日子在10月，即是現時提交給立法會審議的條例「有的的確確的迫切性，甚至可講是刻不容緩。」

林鄭月娥重申，政府爭取在2018/19立法年度內，即今年暑假休會前通過，讓當局有足夠時間作接下來的工作。她強調在過去一年來，無論對於受害人父母、或台灣方面的溝通，港府都非常重視，「直到今年二月，得知可透過修例取得法律基礎(移交逃犯)，我有親自寫信給潘先生，感謝他過去一年抱持諒解態度，讓我們有足夠時間去做研究。」

林鄭續指，雖然修例工作具一定的社會爭議性，但當局會盡最大努力，讓受害人父母能感覺得女兒沉冤得雪。

李家超透露，台方已向港府提出司法互助，並就遣送疑犯的方式去信港府。目前港府已啓動「協進會」及「策進會」平台，在三月開始與台方展開溝通，對方也有回信。港府會在一兩日內再去信台方，商討準備工作，及若通過修例後即時落實以個案式移交疑犯的安排。李家超指，港府現時未有法律基礎，待有法律基礎後需時討論移交疑犯落實細節，故局方懇請法案委員會可盡快開會討論草案。

諾認真考慮議員建議 須符合政府2目的

林鄭月娥指法案委員會在首次會議中用兩小時仍未能選出正副主席，呼籲各位議員在明(30日)早的法案委員會中能互相尊重，順利選出主席，讓有關條例工作得以務實開展。「我們認為條例草案在移交過程中的人權保障及程序保障都很足夠，同國際標準接軌。但一如其他法例審議，在審議過程中如有議員提出一些我們認為值得考慮，又可以消除社會疑慮的建議，我在此承諾，我們會很認真去考慮，但建議最終必須滿足我剛才提出的兩大目的。」

昨天(28日)參與反對修訂《逃犯條例》遊行人數創林鄭月娥上任後新高，林鄭月娥回應指，香港時常都有公眾集會遊行，她早寫信向受害人家長預告事件不容易完成。她指市民對事發表關注，或有不理解的地方，當局希望透過法律審議的過程澄清公眾疑慮。