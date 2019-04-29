六四紀念館再遭滋擾　黑衣人聚集稱「拜山」　蔡耀昌：對方有組織

支聯會於上周五（26日）重開六四紀念館，惟繼早前被刑毀破、開幕當日被「示威者」騷擾後，今日又兩度遭黑衣人滋擾。支聯會副主席蔡耀昌透露，今午（29日）有10數名黑衣人在六四紀念館樓下聚集，對方聲稱「拜山」，館方報警處理。

今午（29日）有10數名黑衣人在六四紀念館樓下聚集，對方聲稱「拜山」，館方報警處理。（六四紀念館提供）

蔡耀昌表示，黑衣人於今午從六四紀念館所在的大廈樓下機舖聚集，聲稱來「拜山」，來者不善，館方拒絕讓對方進內，並報警處理。

從蔡耀昌提供的照片所見，今日到六四紀念館滋擾的黑衣人，為數十多人，多人戴帽，亦有人戴上黑口罩。警方派出反黑隊到場調查，令各人一字排開，逐一盤問，最後警方帶走其中兩人，同時驅散其餘人士。

黑衣人來者不善，雖然未有機會進行破壞性行動，但有關行為威嚇味道濃烈，令人深感不安。蔡耀昌坦言，感到六四紀念館被針對，相關人士亦相當有組織，較數年前位於尖沙咀的六四紀念館受滋擾情況更嚴重。

警方發言人回覆《香港01》查詢表示，旺角警區人員今日（29日）上午巡經旺角道期間，發現一遊戲機中心外有十多名男子聚集，遂上前查問。經初步調查，相信事件不涉及刑事成份。警方會繼續留意有關情況，並已向有關大廈的物業管理公司提出防罪及保安建議。如發現違法行為，警方會作出跟進。

支聯會籌辦的「六四紀念館」於今月26日重開，惟至今不斷遭滋事擾亂。在開幕當天，先有約20名自稱街坊的示威者，到紀念館樓下抗議；到開幕後不足半小時，有人報警指紀念館內有不明氣體洩漏，不足片刻消防接報上門調查，結果並無發現不妥。

早在紀念館開幕前，於今月7日，職員返回紀念館工作時，發現大門鐵閘被打開，鐵門鎖頭不見，牆身10個插座、總電掣和總電掣箱被鹽水淋濕，明顯是遭惡意破壞。支聯會報警處理，強調不會被嚇倒。