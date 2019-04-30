【政壇諸事町】容海恩B囡襲立會　葉劉為袁彌昌「覺醒論」解畫

逃犯條例修訂草案引來全城關注，在剛去的周日有大批市民上街遊行反對。本身支持修例的新民黨立法會議員容海恩，其丈夫袁彌昌在facebook形容遊行是「香港再醒覺了（Hong Kong has reawakened）」，惹來外界熱議，猜測這位新民黨前政策顧問「身在曹營心在漢」。 而正當今日（30日）立法會相關法案委員會暫停會議之際，袁太容海恩就抱住BB「突襲」會議室，吸引一眾議員圍聚合照，引起哄動。其中最興奮的是新民黨主席葉劉淑儀，大讚B囡可愛乖巧之餘，她亦順便替袁彌昌的「覺醒論」解畫，笑言袁指的是「B囡訓覺醒了」。

葉太開玩笑替前下屬兼B囡爸爸袁彌昌「解畫」，稱「覺醒」的意思，即係「BB囡訓覺醒咗咁解」。（李偉欣攝）

立法會《逃犯條例》修訂草案委員會仍未選出主席。建制派議員今日「沉默是金」，以「沉默」應對泛民的拉布戰，難免令會議室陷入「沉悶」。直到容海恩抱B出現，建制派才打破沉寂，簇擁兩母女求自拍。

葉太原本甚為光火，對民主派拉布抱怨道：「開會接近兩小時，仍未進入選舉程序，白白浪費了整個上午。」但當她見到「B囡駕到」，馬上笑逐顏開。不但如此，葉太更開玩笑替前下屬兼B囡爸爸袁彌昌「解畫」，稱「覺醒」的意思，即係「BB囡訓覺醒咗咁解」。

葉太急急為袁彌昌為解畫，難道擔心「覺醒論」刺激了建制陣營內某些人的神經？