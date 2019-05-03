【六四30】紀念館重開　市民指不能遺忘六四：認識有人仍受監控

閉館近三年的六四紀念館上月底於旺角新址重開，吸引不少港人、外地旅客，以至內地旅客特意前往紀念館參觀，了解六四事件的始末。其中在內地長期工作的鄺先生趁五一假期到紀念館參觀，他直指港人不能遺忘六四，又稱他在內地認識因六四事件被監控的人，此人的舅父曾參與學運，兩舅甥因此至今仍被監控，「佢連電話都登記唔到，因為依家要實名登記，呢個係真實嘅一個人，仍然帶有恐懼，仍然受到監控，佢唔係痴線，佢係真實嘅一個人。」

鄺先生指近年深深感受到政治環境變差，就連教科書也漸漸不敢多談六四事件。（梁鵬威攝）

鄺先生：深感近年政治環境變差

位於旺角的六四紀念館於上月26日正式重開，記者於前日（1日）走訪六四紀念館，現場所見，每小時平均有逾三十人次到紀念館參觀，當中包括港人、外國旅客，以及不少內地旅客。大部分內地旅客都不願意接受訪問，直言擔心會為其人身安全帶來危險，不過不少港人仍願意分享對六四的看法。

鄺先生長期在內地工作，當天趁五一假期到紀念館參觀。他憶述，他在1989年4月與太太結婚，時間與六四事件相當接近，故記憶特別深刻。1989年5月，逾百萬人上街聲援北京學運，他指當時他任職的公司更讓員工放假一天參與遊行。

他稱，在內地認識一名被當地政府監控的人，該人的舅父曾經參與學運，因此兩舅甥至今仍被監管，「佢連電話都登記唔到，因為依家要實名登記，呢個係真實嘅一個人，仍然帶有恐懼。」

他指近年深深感受到香港政治環境變差，就連教科書也漸漸不敢談過六四事件，「六四可能唔再係一件事件」，像從無發生過一樣。他又認為六四事件的的確確發生了，現在只是希望尋求公道，又認為當時學生只是希望國家和政府有所改變，惟國家沒有聆聽他們的聲音。

嚴先生帶同一家大細到六四紀念館參觀，他指希望讓孩子了解六四事件。（梁鵬威攝）



張先生：年輕一代須關心中國

25歲的張先生認為年輕一代需了解六四事件，關心中國所發生的事件，不應斷絕與中國的橋樑。他指最初認識六四是從初中的教科書，惟書本的文字描述過於表面，其後他自行網上觀看片段和支聯會網頁，了解更多六四的內容。他指看到鎮壓片段感受相當深，「點解要用強權打壓平民，同埋手無寸鐵嘅學生。」

嚴先生則帶同一家大細到六四紀念館參觀，他指希望讓孩子了解六四事件，希望孩子可慢慢了解和感受六四的始末。他認為六四對於中國人而言十分重要，也擔心孩子長大後，言論自由會被收縮。