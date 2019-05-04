【佔中判刑】一條心臟血管阻塞　邵家臻周五「通波仔」手術成功

社福界立法會議員邵家臻上月24日佔中判刑後，便因健康問題在還柙翌日由收柙所送院。 社工復興運動今日（4日）交代邵家臻的最新情況，指其一條心臟血管阻塞九成多，昨日（3日）「通波仔」手術成功，家人今天下午到醫院探望。

邵家臻上月因濕疹及心跳急促問題需送院治理。(資料圖片)

社工復興運動下午發文，指邵家臻家人昨晚收到福利官通知，邵家臻「通波仔」手術成功，他們可以今天下午到醫院探望。

社工復興運動轉述家人探訪後的傳話，指昨天下午4時，邵家臻的心臟檢查報告顯示其中一條心臟血管阻塞九成多，醫生建議立即施手術，而手術在傍晚順利完成，已於血管中安裝兩個支架，邵家臻現時情況穩定，精神狀況不錯，稍後要服用心臟病藥控制情況。

另外，邵家臻也關心三子情況和陳淑莊的病情，不斷要家人匯報情況。家人亦透露，邵家臻還柙第二天便入院，一直無法收到外間信件，所以十分渴望收到巿民信件，亦希望大家不要吝嗇片言隻語，多多寫信給四子鼓勵。

社工復興運動亦轉達，邵家臻律師向懲教署申請出外到立法會開大會及福利事務委員會，暫時仍未收到署方回覆。邵家臻個人十分關心「逃犯條例」的動向，勉勵泛民議員撐住，亦呼籲香港人團結，為議員們「加力」。

最後， 邵家臻本來以為昨天可以出院，但最終卻要做手術，也不知道幾時可出院，估計還要一段時間，多謝醫護人員及懲教人員在這段期間悉心照顧。