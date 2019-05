【逃犯條例】馬凱撰文表關注　唐偉康指中港司法不同　擔憂屬正常

《逃犯條例》修訂在海外惹起關注,為香港民族黨召集人陳浩天主持會議後被拒入境的香港外國記者會(FCC)第一副主席馬凱撰文,形容修例後,被指是罪犯的人會被移交至「不透明和隨意的中國司法制度」;他又批評在1997年主權移交後,香港的聲譽已受損,警告自由通常每次都是被逐小侵蝕,憂慮溫水煮蛙。 美國駐港澳總領事唐偉康則在港台英文節目《The Pulse》上再評修例,指出中港司法不同,大家都擔憂是正常反應,「你可以對人說:『不要怕』,但這並不會消除人們的顧慮。」

唐偉康稱中港司法不同,大家擔憂修訂《逃犯條例》屬正常。(資料圖片/黃永俊攝)

你可以對人說「不要怕」,但這並不會消除人們的顧慮。 美國駐港澳總領事唐偉康

唐偉康早前接受訪問指北京對香港施壓,衝擊香港政治生態和營商環境;又指修訂移交逃犯條例或影響美港雙邊協議,外交部駐港特派員公署其後提出嚴正交涉,表示強烈不滿。

唐偉康在今次訪問中形容,內地的司法框架跟香港的一套有很大差異,兩者截然不同,他道:「無論結構上、法理上及可靠性等都大有不同,大家對此擔憂,我認為這是一個正常反應。」他又說:「你可以對人說『不要怕』,但這並不會消除人們的顧慮。」

馬凱撰文關注修訂《逃犯條例》。(資料圖片)

馬凱昨天在他任職的《金融時報》上,發表以《香港:商界一定要關注自由侵蝕》為題的文章,指在香港沒有民主,但享有自由和承傳英國的獨立法律系統,不過情況已不斷變差。他以自己為例,因為陳浩天主持演講後被拒延續工作簽證和入境,但他覺得反映法治侵蝕最嚴重的絕非自己的情況,反而是民選立法會議員因宣誓風波被禠奪資格,以及透過古舊的殖民地法律,嘗試將發表反對中國領袖或在港被任命者的聲音變為非法。

馬凱:自由被逐小侵蝕 如溫水煮蛙

馬凱在文章中提及修訂《逃犯條例》,被指是犯人的人,會被移交至「不透明和隨意的中國司法系統」,包括在沒審訊下施以酷刑和拘留;商界領袖、律師和記者,以至人權組織都已批評修例,他特別提到美國民主黨眾議員麥考文(James P. McGovern)和共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)已宣告,修例會侵蝕香港作為法治下商業中心的美譽。

馬凱又說,經歷銅鑼灣書店等事件,香港在北京管治下,聲譽已自1997年起受損。他又指出,內地富商肖建華被大陸人員從香港四季酒店帶走,香港當局卻鴉雀無聲。

馬凱在文末寄語,侵蝕不是經常可見,因為自由通常每次都是被逐小侵蝕,「But the frog is slowly being boiled, and soon it may be too late to jump out of the pot(但溫水煮蛙,之後青蛙想跳出飯煲時就已太遲)。」