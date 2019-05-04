【逃犯條例】馬凱撰文表關注　唐偉康指中港司法不同　擔憂屬正常

《逃犯條例》修訂在海外惹起關注，為香港民族黨召集人陳浩天主持會議後被拒入境的香港外國記者會（FCC）第一副主席馬凱撰文，形容修例後，被指是罪犯的人會被移交至「不透明和隨意的中國司法制度」；他又批評在1997年主權移交後，香港的聲譽已受損，警告自由通常每次都是被逐小侵蝕，憂慮溫水煮蛙。 美國駐港澳總領事唐偉康則在港台英文節目《The Pulse》上再評修例，指出中港司法不同，大家都擔憂是正常反應，「你可以對人說：『不要怕』，但這並不會消除人們的顧慮。」

唐偉康稱中港司法不同，大家擔憂修訂《逃犯條例》屬正常。（資料圖片／黃永俊攝）

你可以對人說「不要怕」，但這並不會消除人們的顧慮。 美國駐港澳總領事唐偉康

唐偉康早前接受訪問指北京對香港施壓，衝擊香港政治生態和營商環境；又指修訂移交逃犯條例或影響美港雙邊協議，外交部駐港特派員公署其後提出嚴正交涉，表示強烈不滿。

唐偉康在今次訪問中形容，內地的司法框架跟香港的一套有很大差異，兩者截然不同，他道：「無論結構上、法理上及可靠性等都大有不同，大家對此擔憂，我認為這是一個正常反應。」他又說：「你可以對人說『不要怕』，但這並不會消除人們的顧慮。」

馬凱撰文關注修訂《逃犯條例》。（資料圖片）

馬凱昨天在他任職的《金融時報》上，發表以《香港：商界一定要關注自由侵蝕》為題的文章，指在香港沒有民主，但享有自由和承傳英國的獨立法律系統，不過情況已不斷變差。他以自己為例，因為陳浩天主持演講後被拒延續工作簽證和入境，但他覺得反映法治侵蝕最嚴重的絕非自己的情況，反而是民選立法會議員因宣誓風波被禠奪資格，以及透過古舊的殖民地法律，嘗試將發表反對中國領袖或在港被任命者的聲音變為非法。

馬凱：自由被逐小侵蝕 如溫水煮蛙

馬凱在文章中提及修訂《逃犯條例》，被指是犯人的人，會被移交至「不透明和隨意的中國司法系統」，包括在沒審訊下施以酷刑和拘留；商界領袖、律師和記者，以至人權組織都已批評修例，他特別提到美國民主黨眾議員麥考文（James P. McGovern）和共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）已宣告，修例會侵蝕香港作為法治下商業中心的美譽。

馬凱又說，經歷銅鑼灣書店等事件，香港在北京管治下，聲譽已自1997年起受損。他又指出，內地富商肖建華被大陸人員從香港四季酒店帶走，香港當局卻鴉雀無聲。

馬凱在文末寄語，侵蝕不是經常可見，因為自由通常每次都是被逐小侵蝕，「But the frog is slowly being boiled, and soon it may be too late to jump out of the pot（但溫水煮蛙，之後青蛙想跳出飯煲時就已太遲）。」