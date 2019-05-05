大公、文匯派員赴台跟蹤學生動源成員　台國安局：涉三名退休港警

香港傳媒《大公報》及《文匯報》今年初派員跟蹤前赴台灣的學生動源成員，報道更指與他們會面的《自由時報》記者為台灣的總統蔡英文的「密使」，遭《自由時報》批評為「假新聞」。 《自由時報》今日（5日）報道，台灣國安局事後調查，發現另有3人經常出現在學生動源成員出現的各個場合跟蹤，最後查出對方是退休的香港「情治警務人員」。

《自由時報》反駁《大公報》報道，指「神秘男」實是該報政治中心副主任、資深黨政記者蘇永耀。（《自由時報》網頁截圖）

「學生動源」召集人鍾翰林等3人，今年1月11日到訪台灣，4日後離境，其間遭《大公報》、《文匯報》全程監視及偷拍，《大公報》更刊登頭版報道，指「蔡密使見『學動』授『獨』計」。

《自由時報》報道，台灣的國安局及後指示移民署、警政單位各保防、刑警動員全面調查，發現共有6名記者聘請5名私家偵探，監視及偷拍港獨青年及《自由時報》記者行蹤。調查人員進一步發現，另有3人經常出現在港獨青年出現的各個場合，最後查出對方是香港「情治警務人員」，但已退休。涉及的記者及「情治警務人員」已離境。

1名在台灣就讀大學的內地生，期間亦經常與3人聯絡，懷疑是居中協助和支援，已交由調查局作出監控。