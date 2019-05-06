【逃犯條例】涂謹申指如常開會　泛民會議室用膳「霸位」防鎖門

立法會特別內會上周六通過，由經民聯石禮謙取代民主黨涂謹申，主持法案委員會選舉主席程序，石禮謙今天中午宣布，取消原訂下午舉行的《逃犯條例》修訂法案委員會第三次會議，不過涂謹申表明會如期開會。為確保下午會議順利召開，民主派議員在會議前三小時便提早到會議室「霸位」，民主黨主席胡志偉更帶同飯盒在會議室進食；民主黨許智峯指立法會二樓的四間會議室一度被鎖上，無法進內。

多名民主派議員在會議舉行前三小時進入會議室。（羅君豪攝）

在石禮謙宣布取消會議後，涂謹申表示在考慮過有法案委員會委員反對以傳閱方式決定內務委員會的指引，並要求在會議上作出討論，他強調不同意取消會議的決定，將繼續於下午4時30分主持會議，並請法案委員會各委員準時出席會議，就內會指引作出討論，以及舉行選舉主席的程序。

許智峯、胡志偉、公民黨譚文豪等民主派議員率先到會議場地、立法會會議室2「霸位」，其中許智峯欲進入會議室，但發現二樓的會議室上鎖，他其後再嘗試進入，發現門鎖已解鎖，多名議員遂進入會議室。胡志偉更帶同飯盒在會議室進食。

胡志偉在會議室內吃午飯，防止保安鎖門。（楊凱力攝）