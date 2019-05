【逃犯條例．持續更新】泛民攜咪開會　容海恩踩場：你哋無權開會

《逃犯條例》法案委員會開會選舉主席一波三折,秘書處去信全體委員,通知第三次會議的日期改為今個星期六上午,原訂下午舉行的會議取消。不過,負責主持下午會議的最資深議員涂謹申堅持開會,討論是否採納內務委員會的指引,又批評秘書處「強行」將今日下午的會議日期從立法會日程中刪去是「奪權」的行為。 會議原訂於下午4時30分召開,負責主持會議的涂謹申準時到達會議室,民主派議員亦有出席,惟未見建制派議員及秘書處人員的影蹤。由於秘書處沒有提供秘書服務,議員需要利用自攜的麥克風發言。

泛民議員在無秘書處支援下自攜麥克風開會。(李澤彤攝)

【17:32】涂謹申稱剛才whatsapp保安局局長及副局長,但未有回應;副主席郭榮鏗亦致電保安局常任秘書長,邀請局方出席會議。

【17:30】會議重新開始。

【17:20】民主派會議召集人毛孟靜表示,容海恩今天衝入會議室叫囂,令她想起容海恩上周帶同嬰兒開會的一幕,她稱當時離開會議室時以英文問容海恩「你如何向下一代交代(How can you answerable to your baby?)」,容海恩答道:「I don't know. You don't have baby. 」毛孟靜則說她有兩個兒子,反問「你話係咪白痴」。

【17:14】涂謹申宣布暫停會議15分鏗,以聯絡官員出席。會議將於5時30分復會。

【17:05】梁耀忠宣布,由於沒有第二名人選,由涂謹申擔任法案委員會主席。涂謹申感謝大家的支持,稱自己20多年前也是任《逃犯條例》委員會主席。現在開始選舉副主席。(詳見另稿)

【16:55】民主黨尹兆堅表示,容海恩的表現「幼稚」,他希望主持紀錄她的出席紀錄。尹稱,秘書處發出的指引不符合議事規則,亦不具操作性,被點名的石禮謙更不在席,亦突顯其可笑之處,他不會接受該指引。

【16:51】議員現在開始發言,梁耀忠用手機計時。

【16:48】民主派議員推舉第二資深的梁耀忠主持會議,容海恩一直在座位上發言,稱這個會議是不合理、不合法,「呢一個唔係會議,係佢地盜用立法會資源」。梁耀忠未有理會,繼續主持會議,讀出即將會發言議員的名字。容海恩最後說:「我哋係唔會同你哋玩嘅,Bye Bye」,並離開會議室。

【16:44】新民黨容海恩衝入會議室,大叫「你唔係主持」、「無權開會」。容海恩說不承認「今日係開緊會」,她高舉「這個不是會議」的牌抗議。涂請她返回座位,並作出警告。容反駁指「真你好好笑囉,拎自己個咪扮開會」。

另有建制派十多名議員在會議室外等候。何俊賢表示這是非法集會,「我哋唔會參與。」黃國健同樣指是非法集會。

【16:37】會議室外的二樓走廊不見有任何一名建制派議員、立法會秘書處職員和保安。郭家麒要求主持會議的涂謹申譴責秘書處,涂稱自己無權這樣做但會代為轉述。涂謹申表示,他無權決定該指示是否具有法律效力,但認為與他主持會議的身份有「直接的利益衝突」,故認為自己再不適合繼續主持會議,改為請第二資深的梁耀忠議員主持。

【16:35】涂謹申宣布開會,一開首先點算法定人數,逐一讀出委員名單。由於沒有秘書協助,他只能自己紀錄人數。

【16:33】公民黨郭榮鏗表示,剛才有打電話聯絡秘書長,惟電話一直打不通。郭榮鏗又說,接觸到秘書處職員,引述他們指接到石禮謙議員的通知,會議於星期六召開,他對此感到極度失望。

【16:25】涂謹申進入會議室2,泛民議員拍枱以示支持。涂謹申首先要求秘書處「開咪」讓議員發言。