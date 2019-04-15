【財政預算案2019】為有經濟需要學生發2500元津貼　將第三季發放

立法會福利事務委員會討論向領取社會保障、在職家庭津貼及交通津貼發放額外款項，以及向有經濟需要學生發放津貼的安排；勞工及福利局副局長徐英偉表示，預算案提出向領取綜援、生果金等津貼發放雙糧，預計最快可於立法會通過預算案後一個月領取；至於提出向有經濟需要學生發放2500元津貼，將於今年第三季陸續發放。

徐英偉(右)表示，向每名有經濟需要學生發放2500元的津貼，將會在今年第三季陸續發放。(資料圖片)

預算案提出為領取綜援、生果金、傷殘津貼、長者生活津貼、低收入在職家庭津貼和鼓勵就業交通津貼人士，發放雙糧，徐英偉在立法會福利事務委員會預計，受惠人最快可以在立法會通過預算案後一個月領取額外金額，涉及總開支約40億元；至於預算案同樣有提出，向每名有經濟需要學生發放2500元的津貼，將會在今年第三季陸續發放，涉及9億元。

工聯會陸頌雄建議，政府應該將學生的一次過津貼受惠範圍，擴展至所有學生。(資料圖片)

議員：應向所有學生派津貼

然而針對「庫房水浸」，工聯會議員陸頌雄建議，政府應該將學生的一次過津貼受惠範圍，擴展至所有學生，又形容庫房要「洩洪」；然而街工梁耀忠則擔心，派發學生津貼，會造成同輩之間的標籤效應。

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除預算案提出的津貼外，民建聯柯創盛亦批評，政府向合資格人士派發4000元的關愛共享計劃，因過程混亂，造成「天怒人怨」，質疑當局有否考慮制定恆常派錢系統；而工黨張超雄則提出，很多在貧窮線下生活的學生，連全額資助都領取不到，質疑當局何時檢討。

徐英偉表示，會檢視過往經驗，希望將來在手續及程序安排上做得更好，由於津貼金額要盡量用來幫助有需要人士，因此安排與往年一樣，未有涵蓋所有學生。