【逃犯條例】陳維安：秘書處受欺凌滋擾　離去時被陳志全狙擊

逃犯條例修訂演變成大亂局，立法會秘書長陳維安成民主派眾矢之的，在昨日議會大戰中全日「失蹤」的陳維安今(7日)主動現身，他表示，秘書處一直以來都以不偏不倚原則服務議會，亦就逃犯條例修訂，在上周五發信要求政府澄清細節；強調秘書處協助議會審議時，從來都是政治中立，以往、現在和將來都會持守該原則。

逃犯條例修訂演變成大亂局，立法會秘書長陳維安成民主派眾矢之的。(張浩維攝)

指秘書處受近乎欺凌滋擾的批評

至於上週六以書面形式要議員考慮內委會指引，陳則表示是根據議事規則、內務守則及秘書處一貫做法，秘書處已書面向議員解釋。他又表示，感謝理解和支持秘書處的議員、也感謝謹守崗位默默耕耘的秘書處同事，對於善意的批評提點，秘書處會有則加冕，無則改之，而對於近乎欺凌、滋擾的批評，他則希望有關人士馬上停止攻擊秘書處，秘書處現時則希望聚焦處理手頭工作。

而被問及秘書處根據甚麼守則和條文，以發信形式，要求議員表態，處理內會向法案委員會發出的指引時，他就沒有正面回應，僅表示「我已用書面形式向所有議員詳細解釋。」

昨未會面泛民:「唔好意思」

昨日多名泛民議員到陳辦公室要求會面，但最終等候多時陳未有現身，陳就表示，昨天收到有議員對其發律師信，他需要和法律部門商討後再回應，因此未能出席會面，稱「同議員講聲唔好意思」。

另外，陳亦被問及秘書處指第一次法案委員會後，其後的會議處於真空狀態，但秘書處為何還為第二次會議提供支援。陳維安同樣沒有正面回應，只表示，「我們在書面回應中解釋講了整件事過程」，又指不同議員有不同意見，而秘書處確實是富爭議的判斷，但已參考了一貫的行事方式。

陳志全現身指罵：你欺凌民主派

陳維安講完話正欲轉身離去時，人民力量議員陳志全突現身向他指罵陳，「陳維安你企喺度!」陳志全激動質問陳:「你參考咗邊條議事規則係傳閱就可以做表決?」陳維安未有開腔，繼續移步離去，陳志全擋著他去路:「你同我企喺度!你邊一條問題都唔答係唔得嘅!」，又稱「你欺凌民主派，話民主派欺凌你?」