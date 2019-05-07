【佔中判刑】陳淑莊已完成手術　邵家臻今送赤柱監獄　瘦了一個碼

「佔中九子案」中被裁定「煽惑他人犯公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成的公民黨議員陳淑莊，因需於短期內接受腦瘤手術，其判刑延至6月10日。陳淑莊今（7日）在其fb專頁上，感謝外界連日來對她病情的關心。她在諮詢醫生意見後，已確定手術日期，「為免驚動外界而對家人造成更大壓力，恕我不便透露手術日期、地點和時間」。惟消息指，原來她已完成手術。

陳淑莊上載自己連日來收到來自各界的打氣信，感謝外界對她的關心。(陳淑莊Facebook)

陳淑莊籲大眾放心，表示醫護人員和家人會好好照顧她，叫大家等她好消息。同時不忘為民主派戰友打氣，在帖文中寫道「泛民加油」、「頂住惡法惡人」

邵家臻手術後「瘦了一個碼」

另外，正在服刑的社福界立法會議員邵家臻，日前被送往醫院完成「通波仔」手術，他昨日接獲懲教署通知，署方拒絕他申請在押解下出席立法會大會的要求。邵家臻家人透露，他已於今日(7日)離開羈留病房，被送回赤柱監獄。

代表律師文浩正亦指，邵家臻經過兩日的觀察，已於今早10時許離開醫院，送到赤柱監獄服刑。他形容邵家臻手術後，精神不俗，惟「瘦了一個碼」，「他在醫院有睇報紙，除了關心陳淑莊的病情之外，同時亦非常關心大遊行及《逃犯條條》開會事宜，他希望在議會與其他民主派議員並肩作戰」，著大家不用擔心。

文浩正表示，稍後會再同邵家臻研究，是否繼續申請在押解下出席立法會大會，還是提出司法覆核。