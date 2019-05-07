【逃犯條例】絕處也可逢生？鄭若驊未提2方案　留「走盞」空間　

引來社會高度關注的逃犯條例修訂法案，最近數日戰場由法例本身，變成法案委員會選舉正副主席的程序問題。律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超今日（7日）召開記者會，將戰場重回法例內容。鄭若驊開首發言，即否定政界提出的5個方案，包括港人港審、域外法權、加入條文保障人權和司法權利，以至日落條款先處理台灣一案等。惟絕處也可逢生，政府往往會在最後一刻作出「讓步」，令原本搖擺不定的建制派歸邊，究竟今次政府有何「不能說的秘密」，會在最後階段揭露呢？或許，在鄭若驊今日的講話可找到端倪。

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會選主席一事膠著，觸發民主、建制派和秘書處陷入政治旋渦。(資料圖片／羅君豪攝）

保安局於2月提出建議，政府一直指，今次修例是希望達致兩個目的：讓當局有法律基礎，可以處理在台灣涉嫌謀殺香港人的移交問題；以及堵塞現行在司法互助和移交逃犯中一個制度上的漏洞。惟商界及政界均擔心，全因今次提出單次性個案移交逃犯，涉及移交逃犯往中國內地，許多港人擔心內地司法制度，難以保障人權，而商界亦擔心從商期間與官方涉及的程序，有機會被指控涉及商業罪行。

雖然保安局隨即會見各大商會，將涉及罪類由46項減少9項，以及將涉及罪行的判刑門檻，由1年增加至3年，以釋商界疑慮，但社會的擔心仍未完全釋除。多名立法會議員及法律學者遂提出不同方案，希望解決現時困局，包括實政圓桌立法會議員田北辰及港大法律學院教授陳弘毅提出「港人港審」；民主黨立法會議員尹兆堅及公民黨立法會議員楊岳橋提議修例，容許香港有域外法權處理台灣謀殺案；港大法律學院教授陳文敏建議，加入公民權利和政治權利國際公約第14條就人權和司法權利的保障條文等。惟今日鄭若驊於記者會上，即場打倒該5個方案，指上述方案均不可行。

不過，一個銀幣有兩面，鄭若驊打倒5坊間方案，但對坊間另外的2個方案隻字不提，似為日後「完善」方案留下迴旋空間。該兩方案是：

1.提高可申請引渡的刑期門檻，令申請引渡的難度增高；

2.進一步收窄罪行範圍，令市民墮入引渡條例的風險減低。

事實上，商界一直建議港府，將涉及的罪類減少，尤其當中的賄賂罪；涉及罪行的判刑門檻由3年增加至如7年；取消或設定有限度的追溯期。除了最後一項，當局表明不可行外，其餘兩項，政府一直未有表明拒絕考慮，相信是因為不涉及原則問題，相對上迴旋的空間較大。鄭若驊今日記者會上斬釘截鐵否定「港人港審」等5方案，對以上2方案卻隻字不提，令人猜測是想為自己留下一道「太平門」，必要時可提出終極「讓步」措施。

港府早前已作出一次讓步，將修例涵蓋的罪行由46項減至37項，當中剔除了9項主要涉及商業犯罪的條款；以及將可申請引渡的刑期門檻，由1年提升至3年。

林鄭月娥一直表明，如果有好的建設性提議，讓政府能夠達致原本修訂法例的目的，亦能夠更有效地讓社會接受修例的理據，特區政府一定會嚴肅認真地去考慮這些建議。有政界人士估計，由於出現13萬人上街反修例，港府有可能留有一手，於最後階段作出讓步，令建制派及商界有下台階支持修例，以降低一般大眾的疑慮，以及為建制派政黨減壓。