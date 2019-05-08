【逃犯條例】周六照開委員會　石禮謙：有責任行使內會通過的指引

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會，民主派與建制派各自決定於周六上午再開會，民主派日前開會選出的法案委員會主席涂謹申向全體委員發電郵指，下次會議將於周六上午8 時半舉行，與石禮謙安排的會議早半小時開始。 石禮謙今(8日)表示，他的責任是行使內會通過的指引，召開會議並選出主席。他稱定於周六召開會議，事前已符合三日前通知議員的規定，同時亦確定當日不會與其他會議相撞，「其他邊開會既，佢地要點開係閣下既事。」對於屆時會否轉房或面對混亂情況下報警？他則未有正面回應。

石禮謙表示，他的責任是行使內會通過的指引，召開會議並選出主席。(羅家晴攝)

對於民主派周六訂立的時間、地點與建制派幾乎一樣，屆時情況會否混亂，將如何處理？石禮謙稱不覺得會混亂，「如果覺得好複雜咪混亂，如果覺得我係執行職責我咪做番我既職責。」被問到民主派的會議時間較石禮謙定的早半小時，到時會否考慮轉房？石禮謙反問：「你話畀我聽點做咪點做」，當再被追問下，他強調自己會做應做的事，重申他的責任就是開會選出主席，「咁簡單既野點解要咁複雜化呢？」

他續指，身為議員最重要是執行職責，重申他當日負責的是選出主席，行使內會通過的指引，不希望有損害議會尊嚴的事情發生。對於是否不作任何準備開會？他稱自己「日日都開會」，開會都不需要準備，「每做一樣野都係陽光化、合法、合理化。」