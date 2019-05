【逃犯條例】陳維安誤稱秘書處非政治中立　毛孟靜：鬼拍後尾枕

立法會秘書處日前以書面傳閱方式,要求審議修訂《逃犯條例》法案委員會的所有委員,表態是否採納內務委員會的指引,撤換法案委員會主持;民主派議員昨日要求與秘書長陳維安會面不果。

立法會秘書長陳維安今早(7日)逐一回應,解釋自己因要與法律部門商討,而未能和民主派議員會面,又不點名批評有人「欺凌」秘書處,強調秘書處一直以來都不偏不倚服務議會。

議會陣線立法會議員毛孟靜隨後回應,指陳維安的「欺凌論」貽笑大方;又抽出陳維安當時以英文回應記者提問時,首句稱「we've always upheld political neutrality」(我們一向保持政治中立),下一句指「we've always work against this principle」(我們從來反其道而行)。她指,不會質疑陳維安的英文水平,但認為陳維安說出有關言論是「鬼拍後尾枕」,說出心裏的說話。