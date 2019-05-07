【逃犯條例】陳維安誤稱秘書處非政治中立　毛孟靜：鬼拍後尾枕

立法會秘書處日前以書面傳閱方式，要求審議修訂《逃犯條例》法案委員會的所有委員，表態是否採納內務委員會的指引，撤換法案委員會主持；民主派議員昨日要求與秘書長陳維安會面不果。 立法會秘書長陳維安今早（7日）逐一回應，解釋自己因要與法律部門商討，而未能和民主派議員會面，又不點名批評有人「欺凌」秘書處，強調秘書處一直以來都不偏不倚服務議會。 議會陣線立法會議員毛孟靜隨後回應，指陳維安的「欺凌論」貽笑大方；又抽出陳維安當時以英文回應記者提問時，首句稱「we've always upheld political neutrality」（我們一向保持政治中立），下一句指「we've always work against this principle」（我們從來反其道而行）。她指，不會質疑陳維安的英文水平，但認為陳維安說出有關言論是「鬼拍後尾枕」，說出心裏的說話。

（張浩維攝）

毛孟靜表示，陳維安指民主派議員「欺凌」秘書處的說法令人失笑，認為他是「自以為是的人大釋法式的行政霸權」，指民主派從來只是點一個人的名，就是陳維安。她又指昨天（6日）與兩位助理秘書長有正常、恰當的溝通。

議會陣線成員陳志全亦提到今早記者會後追擊陳維安一事，指自己等待記者會結束後，因為陳維安未有回答記者提問，轉身離開，所以他才追問。他形容民主派是以「先禮後兵」的態度對待陳維安，提到昨日陳維安不僅未有與民主派會面，而且「連一個訊息都沒有回覆民主派」，質疑陳維安聲稱政治中立，更指他連基本社交禮儀都沒有。

陳志全亦質疑，陳維安以書面形式傳閱內務會指引並進行表決，是根據哪一項議事規則作出的決定。他續指，雖然陳維安聲稱自己在日前的聲明已經回答了，但該聲明並沒有清楚列明他的依據，指「如果不打算進一步解釋有關聲明的內容，那麼他今早記者會的回應都是廢話」。

朱凱廸認為陳維安只是不斷重申根據議事規則、內務守則等作出規定，但就未能清楚指出哪一條規則，是語言藝術。(張浩維攝)

朱凱廸：倘允書面傳閱作決定 議會可解散

議會陣線成員朱凱廸亦表示，陳維安不能找到任何一條議事規則支持以書面傳閱作出重大決定，指如議事規則允許此情況，議會可以解散。他解釋，議會理應是透過充分辯論後表決議案，因此絕對不會接受一個以書面，沒有經過當面辯論的決定。朱凱廸又表示，目前不同議事規則，包括議事規則第71（9）、第74A（9）、第75（11），以及法案委員會主席手冊第4.27段等規例，皆清楚列明，只有一人反對，就不能以書面表決。他認為陳維安只是不斷重申根據議事規則、內務守則等作出規定，但就未能清楚指出哪一條規則，是語言藝術。