【逃犯條例】國際商會香港區會反修例　促個案方式處理

逃犯條例引起商界擔心，國際商會香港區會今日（8日）發表意見書，直指修例對香港將產生嚴重影響，做法倉卒，令人感到意外和失望。該會反對當局建議，並要求在當局未進行全面及適當公眾諮詢之前，擱置立法程序，同時當局應以個案方式處理台灣的殺人案，並繼續與內地就有關移交逃犯的長期協定進行對話。

國際商會香港區會今日（8日）發表意見書，直指修例對香港將產生嚴重影響，做法倉卒，令人感到意外和失望。（國際商會香港區會）

國際商會香港區會主席為上市公司力寶（226）非執行董事李澤培。區會今日向立法會議員及傳媒發出意見書，署名人為秘書布英達，批評當局只作出短期及有限度諮詢，企圖於本立法年度（即今年七月前）通過草案，未有啟動公眾諮詢，認為管治模式極不妥當，又稱當局的建議將引發企業界人士重新評估應否在香港營商，因為日後可能面對被當局遣往另一司法管轄區的風險，而當地没有香港所提供的保障，要求當局解釋將採取甚麼步驟，以保障被要求移交人土的安全。

另一方面，國際商會香港區會直言任何移交逃犯的安排，必須經過徹底的審議和仔細的制訂以符合普世價值、法律體系的國際標準和公眾期望，「所謂漏洞的存在，可是無奈的，唯有兩害取其輕」，又認為當局將台灣殺人案與修訂法律兩者一併處理，「令香港居民日後陷於喪失自由、財產，甚至生命的險境」，直指現已與香港簽有移交逃犯長期安排的20個司法管轄區，或會因此要求重訂安排，又質疑過去20年來，內地和本港有跟進移交逃犯問題，「當局以為可以在短短數月內，解決種種困難，作出決定，其理何在？」

對於法例條文，區會認為草案取消須要提出移交請求的司法管轄區，提供司法文件的認證，意味在審証方面當局願意接受較低的標準，建議草案應說明，如果香港司法機構認為該次移交逃犯不符合香港人權法例的規定，即可拒絕引渡要求，以及草案附件一豁免多項罪行，當局應解釋如何決定取捨。