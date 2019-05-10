【逃犯條例‧專訪】曾鈺成：政府騎虎難下　倡為追溯期封頂降疑慮

圍繞修訂逃犯條例的爭議不息，外界關注政府會否在最後關頭讓步。曾公開支持「港人港審」方案的前立法會主席曾鈺成昨日接受《香港01》訪問時表示，修例之爭至今陷入僵局，政府騎虎難下，會採納港人港審的機會已甚微；但他提醒港府，不少市民的確對修例心存恐懼，促請港府為新例增設更多保障條款，包括仿效內地，為刑責追溯期加設時限，「這些只屬於技術性問題，加上內地都做緊，要做的話相信難度不大」。

曾鈺成認為，現時有不少市民對修例心存恐懼，不管他們是基於甚麼原因，當局都責任消除或降低社會這些疑懼。（鄭子峰攝）

修例之戰，壁壘分明，曾鈺成與港大法律系教授陳弘毅是除商界以外，罕有公開對政府方案提質疑的建制派人士，因此成為要求「全盤推倒」與「全套收貨」之間的第三類聲音。訪問甫開始，曾鈺成先向記者澄清，他之所以公開支持田北辰的「港人港審」方案，不是因為覺得方案一定行得通，而是該方案符合他心目中的「兩步走」概念，能有序地處理陳同佳案及堵塞移交逃犯條例的「漏洞」。

何謂「兩步走」？曾鈺成解釋：第一步，刪去引渡條例「不適用於香港及中國其他地區之間」條款，但繼續保留須經立法會審議一道關卡，以換取民主派支持修例，這樣就確保能夠成功處理陳同佳案；第二步，移交陳同佳到台灣後，香港才再研究以其他形式把關，取代立法會審議的關卡，而「港人港審」是可考慮方案之一，「所以，我前一段時間，有個想法，覺得事緩則圓……所以我早排係好欣賞田北辰呢個建議。」

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不過，曾鈺成認為事態發展至今，港人港審方案獲採納機會甚微，「政府現在覺得騎虎難下，因為過去一段時間，政府強調要堵塞漏洞，支持和反對的兩邊陣營都壁壘分明，整個建制派也團結起來撐政府修例，如果政府在這個時候讓步，成個建制派陣營會同政府過唔去……呢幾日聽田北辰的語氣，都無早前同我講時咁有信心」。

曾鈺成在訪問中多次強調，香港與內地關係愈來愈密切，在內地犯嚴重罪行者潛逃香港是可以想像之事，兩地長期無移交逃犯安排，是不合理；但中央及特區政府都要承認，有部分港人對修例恐懼亦是不能迴避的事實。（鄭子峰攝）

那麼，事件是否完全無彎轉？曾鈺成認為，現時有不少市民對修例心存恐懼，不管他們是基於甚麼原因，當局都責任消除或降低社會這些疑懼，而在目前的政治角力氣氛下，較有希望實現的做法是為新例加設更加保障條款，包括

1.提高適用引渡個案的刑期門檻；

2.收窄適用引渡個案的罪行範圍；

3.為追溯期「封頂」，加一個時限，在時限前所犯罪行不作追究。

他說：「我都了解過，其實內地已經有加這個（追溯期）期限，這些期限不是固定的，係睇有關罪行嘅最高判刑刑期，例如最高判刑刑期係5年，咁5年前所犯的罪行，就無得追究；如果罪行輕啲，入罪嘅話最高會被判監3年，咁3年前所犯嘅罪就不在引渡條款之內；調返轉，如果犯嘅係謀殺案，最重可以判終身監禁，咁就無時限性，無論你幾耐之前殺過人，永遠都有機會被要求引渡。」

曾鈺成在訪問中多次強調，香港與內地關係愈來愈密切，在內地犯嚴重罪行者潛逃香港是可以想像之事，兩地長期無移交逃犯安排，是不合理；但中央及特區政府均須承認，有部分港人對修例心存恐懼，這亦是不能迴避的現實。他認為，中間落墨的做法，就是為新例加設保障條款，降低港人的疑慮，「即使建制派，都願意見到政府加保障條款，消除那些不是堅決反對修例的人的擔憂」。