【逃犯條例】陳維安被促辭職　曾鈺成撐舊下屬：佢知甚麼不可做

修訂逃犯條例的戰火燎原，連標榜政治中立的立法會秘書處亦不能倖免，秘書長陳維安更處身風尖浪口之上，被民主派要求辭職。曾與陳維安共事過4年的曾鈺成力撐舊下屬，指陳與秘書處其他職員一樣的專業、理智、務實，「好清楚哪樣做得、哪樣不做得」。 他又批評民主黨涂謹申在主持逃犯條例法案委員會時「越權」、「失職」。

做過八年立法會主席的曾鈺成指，秘書處的職責是執行立法會主席的裁決，他做一般議員時，也曾埋怨過秘書處執行相關裁決時不公道，但即使如此，他對秘書處的中立性從來沒有動搖過，「到我做主席時，我更加清楚見到，立法會秘書處是好專業，包括嚴守政治中立這件事」。

曾鈺成認為，立法會秘書處在今次事件中並沒有做錯，「好似我剛剛說，一邊的做法是按照議事規則，另一邊是離開議事規則，秘書處只能夠按議事規則來辦事，是不？……秘書處所做的事，包括發通知徵求委員會成員是否接納內務委員會指引，這是他們的責任來的，是不？」

民主派議員日前向立法會秘書長陳維安發律師信，質疑秘書處出通告要求《逃犯條例》修訂法案委員會委員以書面回覆，是否接納內會通過以經民聯石禮謙取代民主黨涂謹申主持會議的指引是「越權」，涉觸犯公職人員行為失當罪，要求立即撤回該書面通知。民主派議員指，處理內會指引是法案委員會之事，主持會議的委員並非主席，無權力處理內會指引，亦不應由秘書處填補空白而決定發出書面通知。

曾鈺成在訪問中撐立法會秘書處，指職員在今次事件中並沒有做錯，可謂與民主派議員各執一詞。（鄭子峰攝）

不過，曾鈺成批評「越權」的是涂謹申。曾鈺成指，根據立法會內務守則，涂謹申作為主持人，應該在會議一開始便展開選舉主席程序，同時，涂謹申無權處理任何規程問題，「因為他不是主席來嘛」，但涂開了兩次共四個小時會議也不進入選舉程序，「我認為他明顯地越權而且失職」。

涂謹申強調，當日主持《逃犯條例》修訂草案法案委員會時，是按照《議事規則》合理合情處理議員所提的質疑及規程問題，相信會贏得市民公正的讚譽。