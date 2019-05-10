【母親節】陳家珮贈彩虹玩具琴　容海恩教B女學顏色：唔係黃就得

星期日是一年一度的母親節，新民黨立法會議員容海恩（Eunice）及南區區議員陳家珮（Judy）齊齊帶同兩位千金與傳媒茶聚，兩位媽媽聚頭自然講起「湊女經」。 初為人母的容海恩，大呷奶粉價格昂貴，希望政府可提供一次性的$20,000元津貼；至於陳家珮則希望，政府可加大社區託兒名額，舒緩在職父母的經濟負擔。

新民黨立法會議員容海恩（Eunice）及南區區議員陳家珮（Judy）齊齊帶同兩位千金與傳媒茶聚。(張浩維攝)

容海恩笑言囡囡袁昌蔚準備了才藝表演，向各位記者哥哥、姐姐獻技。原來Eunice自備音樂伴奏，然後掀起昌蔚的小手上下舞動，扮作「小小指揮家」。難得B女表現乖巧「任舞唔嬲」， 表情十足爸爸袁彌昌一般正經，但仍然非常可愛。

原來容海恩的女兒袁昌蔚及陳家珮的女兒Hannah出生日期僅相差個多月，兩位媽媽趁母親節前夕，交換禮物。陳家珮送上彩色玩具琴，笑言「妹妹有音樂天份，剛剛做完指揮家，可以學鋼琴為媽媽伴奏。」她為大家介紹玩具琴時表示，既可學音樂又可學認顏色，Eunice聞言立即表示:「千祈唔好識黃色就得啦。」莫非近來立法會氣氛太緊張，令她「聞黃色變」？

陳家珮向容海恩B女送上彩色玩具琴，笑言「妹妹有音樂天份，剛剛做完指揮家，可以學鋼琴為媽媽伴奏。」(張浩維攝)

輪到容海恩送上禮物，她表示知道Hannah有咬手指習慣，特地準備一個毛巾布偶給她「過口癮」，容海恩更自爆自己幼時亦有咬毛巾習慣，咬至六歲才戒斷。

被問到母親節願望，兩位媽媽立刻回復議員本性。容海恩大呷奶粉價格昂貴，每罐叫價200至500元不等，「每星期食一罐，真的很貴」，她向政府提出為每名新生嬰兒提供$20,000元一次性奶粉津貼，減輕家庭負擔；陳家珮則期望政府增設20,000個幼兒托管名額，「若非社區托兒服務供應緊張，我也不會請工人姐姐，真是迫於無奈。」