【政壇諸事町】女兒出世100日　容海恩寄語：令我經歷第二人生

新民黨立法會議員容海恩誕下女兒後，除了處理議員和大律師的事務，亦要肩負起母親的工作。趁著今日（3日）是女兒袁昌蔚出生第100日，容海恩在Facebook憑字寄意，感嘆「你的到來，可說是令我經歷來第二人生。」

容海恩女兒袁昌蔚笑容可愛。（容海恩FB圖片）

在這封給女兒的信中，容海恩分享任新手媽媽的煩惱，形容「照顧BB可說是由零開始，如何由唔知點抱到如何抱得你舒舒服服、餵奶、選購最適合她（你）的嬰兒產品，奶咀速度快慢等……」

容海恩與丈夫袁彌昌分別稱擁有「法律博士」和「戰略研究博士」，容海恩覺得，對兩人來說，照顧女兒是另外一個「博士學位」，通通都是大學問，「但我們卻對此興趣甚濃，願意虛心學習，學習如何做稱職的父母，盡心盡力為你打造理想健康的成長環境」。

容海思又直言她與袁彌昌非「十八廿二」，既要工作，也要輪流照顧女兒，作為新手父母有時難免會成為「緊張大師」，但看著女兒一天天健康成長，容海思覺得所有辛勞與挑戰都是值得，更感嘆女兒令她重生：「你的來臨的確為我帶來重大改變，讓我待人處世變得更加成熟，亦大大拉近了我與家人及身邊人的距離，你的到來，可說是令我經歷來第二人生(重生)。」

容海思在信中許下承諾，會用心做好媽媽的角色，並希望成為女兒的榜樣，無悔人生，讓女兒長大後成為對社會有貢獻、有愛的人。