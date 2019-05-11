【逃犯條例】4000人集會促撤修例 、撐留守　警方：最高峰1200人

民陣10日晚在立法會對出添美道外發起「民意不可欺集會」，要求政府徹回《逃犯條例》修訂，並聲援通宵留守的民主派議員。據現場所見，示威者站滿立法會大樓外的行人路；大會指有4000人參加，警方稱高峰期有1200人參與。 民陣副召集人陳皓桓表示，倘當局堅持不聽民意強推修例，不排除會發動包圍立法會。

一眾民主派議員亦有現身集會，民主黨主席胡志偉（右一）再批特首林鄭月娥，指特首林鄭將所有人的憂慮都看成「廢話」。（余俊亮攝）

一眾民主派議員及佔中案中判緩刑的李永達亦有現身集會。民主黨主席胡志偉上台發言稱，特首林鄭月娥將所有人的憂慮都看成「廢話」，「你話佢係咪喪心病狂」？工黨張超雄表示，台灣方面已表明即使政府通過修例，都不能同意移交陳同佳，建制派和政府仍將台灣殺人案的女死者「擺上枱」，「做法非常惡毒」。

大會指有4000人參與，警方稱高峰期有1200人參與；現場所見，市民站滿立法會大樓外的行人路。（余俊亮攝）

民主黨涂謹申則指，近日除了不少巿民向他表示支持外，亦有不少「藍絲」朋友傳訊息為他打氣。涂謹申又提及，得悉保安局局長李家超向商會解釋《逃犯條例》修訂時，有商人「掟筆」回應。他批評李家超以「不食人間煙火」的方式解說條例。

集會期間，有婆婆希望在立法會外紮營，惟遭立法會保安圍住。（莊恭南攝）

集會期間，有一名婆婆希望在立法會外紮營，遭到立法會保安包圍阻止，示威者見狀指罵保安，其後由在場示威者協助其紮起帳幕。

另人民力量譚得志傍晚在立法會停車場出入口擺放獲建制派推舉成為法案委員會主席謝偉俊的易拉架，遭警方警言易拉架阻路要求他收回，惟譚得志拒絕，最後警方指控他阻差辦公，將他拘捕。

警方：尊重市民表達意見自由 籲遵守法律和社會秩序

警方表示，10日下午約六時三十分於中區添美道發現一名男子放置一易拉架於馬路邊。人員遂上前勸籲他將易拉架移離，以避免影響駕駛人士視線造成危險。惟該名男子拒絕合作，人員發出多次口頭警告不果，最後以阻礙警務人員執行職務將該名四十六歲姓譚男子拘捕，他現正被警方扣留調查。

警方尊重市民表達意見及言論的自由，同時亦有責任確保公共安全及公共秩序。警方呼籲公眾人士在表達意見時，必須遵守香港法律和社會秩序。