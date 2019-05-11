【逃犯條例】范國威意識模糊未能說話　新民主同盟：強烈譴責

立法會今早召開《逃犯條例》修訂法案委員會會議，其間建制派及民主派議員起衝突。混亂間，新民主同盟立法會議員范國威跌倒在地受傷，被送往瑪麗醫院急症室。新民主同盟召集人周炫瑋表示，范國威現已轉送神經外科接受治療，並進行各項檢查，估計今日之內都未能出院。

新民主同盟立法會議員范國威跌倒在地受傷，被送往瑪麗醫院急症室。（李澤彤攝）

新民主同盟成員一行人約20人在瑪麗醫院急症室前，交代范國威的最新情況。他們手持寫有「Gary早日康復，繼續守護香港」等的字眼的紙牌，並高呼「譴責暴力，追究到底」等口號。

周炫瑋表示，新民主同盟成員稍早前曾探望范國威，當時范國威的意識模糊，不能說話，只能對旁人的說話點頭回應。他又指關心范國威的健康狀況，指范國威已經進行初步檢查及腦部掃描，等醫生報告出來，才能確認會否出現後遺症及確切狀況，現時其太太在旁陪伴。

對於有建制派議員指，范國威是因「飛身撲向他人」導致受傷，新民主同盟荃灣區議員譚凱邦表示，在傳媒片段中可見，范國威明顯受制於建制派議員及保安，更疑似有人刻意拉扯其皮帶，導致他從2米高跌倒。他嚴厲譴責議會暴力，表示是建制派強行進入會議室主持會議，導致意外發生。他要求警方嚴肅調查，跟進事件。

此外，新民主同盟譴責政府漠視民意，硬推《逃犯條例》修訂草案，希望特首林鄭月娥盡快收回修例，又批評政府一意孤行，導致建制派搗亂議會程序，政府及建制派必須為今日的局面負上全部責任。新民主同盟又指，只承認由民主黨涂謹申主持的法案委員會。

同場的代表反送中聯席代表陳樹滿亦向范國威致以慰問，並譴責建制派暴力衝擊議會，支持范國威追究此事。

消息指，據知有人送院後因報稱不適，暫未能協助警方調查。警方則指，范姓男子在立法會報稱懷疑被人襲擊，警方接報到場後，由軍裝警員陪同下，清醒被送往瑪麗醫院治理。案件列求警調查，由港島總區刑事部公眾活動調查組跟進。