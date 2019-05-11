【政壇諸事町】法政匯思變大律師廚房　吳宗鑾傳授沖咖啡秘笈

立法會審議逃犯條例修訂如火如荼之際，法律界專業團體法政匯思今日（11日）下午亦藉周末走入「熱廚房」，大律師們化身「廚神」各自準備拿手菜色。 可樂雞翼、黑松露炒蛋、蒜蓉包等可謂令人「流口水」，其中召集人吳宗鑾就炮製一道泰式沙律。除了美食之外，他也是咖啡愛好者，更即席傳授手沖咖啡秘笈。

吳宗鑾傳授沖咖啡秘笈。（莊恭南攝）

法政匯思今日舉行傳媒茶聚。一眾大律師今次走出法庭，在廚房內動手不動口。大律師黃俊嘉（Esmond）準備的黑松露炒蛋讓眾人留下深刻印象。他笑言，該道簡單又好吃的菜式，故在外國留學時，經常烹調。大律師田奇睿準備的可樂雞翼，亦是人見人愛，成為全場最搶手食物之一。

正值母親節，召集人李安然則出動平時在家常煮給母親食的草菇番茄豆卜。至於另外兩位召集人，美國執業律師Jason.Y Ng的魚子醬三文魚餅則被其他成員大呼「拉高咗個評分標準」。吳宗鑾除了烹調一道泰式沙律，亦帶來自己精選的咖啡豆，傳授手沖咖啡秘技。

他說，雖然平時意式咖啡以高溫沖調的咖啡能迅速提取咖啡香味，溫度92度左右，惟以手沖的咖啡，更能帶出咖啡豆原有的香味。對於磨咖啡豆，他也有一套獨特見解，「手攪磨豆機磨出來的咖啡粉通常會均勻啲，電動磨豆機就冇咁均勻，但其實兩者實質嘅味道相差唔大」。