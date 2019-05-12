【逃犯條例】法案委員會是戰是和？　曾鈺成疑為建制投石問路

泛民及建制在修訂《逃犯條例》議題上爭持不下，更在法案委員會「鬧雙胞」，問題延續至星期二（14日）早上的會議。立法會前主席曾鈺成今日（12日）提出繞過委員會，直接將法案提交大會恢復二讀，被政界人士分析為投石問路。民主黨尹兆堅直言，其言論「試水溫」的感覺很強，有為建制「開路」之嫌；民主派區諾軒亦批評對方作為前主席，應注意其言行的影響力。 至於星期二的會議會否再次上演「全武行」，泛民表示尚未就當日的行動作部署，但相信建制派及秘書處吸取過上星期六的混亂情況，加上連續三日假期，立法會所有會議室的門已鎖上，泛民議員將難以提早到場霸位，但相信仍有一番「龍爭虎鬥」。

民主黨尹兆堅表示，曾鈺成言論「試水溫」感覺很強，因為建制派在數次開會上「老鼠拉龜」。（資料圖片）

原本建制派希望「快刀斬亂麻」，4月中開會即成立法案委員會審議，惟被最資深議員、民主黨涂謹申以主持之名，召開至少兩次會議處理規程問題，導致半個月內未能選出主席。

有建制派議員透露，現時內部有「主和」及「主戰」派，主和派希望透過議會慣例，在法案委員會內討論，加上有不少商界擔心受影響，認為毋須急於7月通過法例；主戰派則認為在爭持不下的情況下，應考慮放棄成立法案委員會，直接於大會中恢復二讀，但形容這是「迫不得已才走的棋」。

曾鈺成作為立法會前主席，是建制派中的重量級人物，以其身份提出此建議，有投石問路之嫌。民主黨尹兆堅表示，曾鈺成言論「試水溫」感覺很強，因為建制派在數次開會上「老鼠拉龜」，加上前立法局主席黃宏發支持涂謹申擔任主席的合法性，在各執一詞下，難以破局，故此由曾鈺成「開路」。

尹兆堅批評以此方法中斷衝突「橫蠻霸道」，立法會絕非橡皮圖章，強調委員會的重要性，是讓法案經歷各種挑剔及考驗，找出當中的漏洞及審核內容（quality check）。尹兆堅狠斥若繞過法案委員會，是侮辱議會職能，自己製造亂象，不依從規則，否認由涂謹申主持會議的合法性，自行另開會議卻不得要領，就想以這般可恥的手法取勝，批「神又係佢鬼又係佢」。他又指一旦開了先例，以後建制派稍有不滿便可以繞過法案委員會解決。

民主派區諾軒則直斥曾鈺成作為前主席，應謹慎考慮自己的說話會對社會產生的影響，不應教唆立法會違反慣例。對於曾鈺成指法案委員會的作用是節省大會時間，因作用未有達成而可繞過，區諾軒表示強烈反對，認為法案委員會對逐條條文審議利弊的作用很大，直接繞過變相同意政府的方案。

尹兆堅批建制自行駁入搗亂，笑指「球證，旁證，足協全部都係你嘅人」。（資料圖片）

泛民及建制陣營均直言現時是「見步行步」，對於未來的行動尚未有定論。尹兆堅指暫時未有收到民主派會議召集人就星期二會議邀約商討的消息，但自言覺得有需要討論應對措施，又承認泛民處於劣勢，建制堅持否定他們的會議，而批評秘書處是「政治叛變」。惟他相信形勢未至於絕望，因「覆核王」郭卓堅已就此入稟法院，希望此事能透過法律解決；另外尹又笑指建制報警是「捉蟲」，因為雙方均有報警，即使上到法庭仍需先處理誰有正當性的問題。

對於曾鈺成批評議員報警求助，未有維護到立法機關的尊嚴，尹兆堅反駁指新民主同盟范國威從4呎高跌倒在地，必須叫救護車送院，反而建制自行進入會議內搗亂，笑指「球證，旁證，足協全部都係你嘅人」，又叫曾鈺成「教育返自己啲徒弟、徒孫」。

工聯會黃國健則指，建制派一直很被動，沒有試圖作出任何佔領行動，只想正常進行程序，目前未有就周二商討任何計劃，視乎屆時情況決定。經民聯石禮謙已經立法會秘書處發出通告，於周二早上8時30分續會，黃國健指若屆時泛民再次殺出，阻止會議進行，不排除會再爆發衝突。

對於曾鈺成的提議，黃國健直言「唔係去到最後關頭都唔希望用」，希望能按正常程序及符合議事規則的做法審議法案，但他承認「去到完全冇辦法嘅地步」，有機會採取繞過法案委員會的方法。

曾鈺成又批評報警破壞立法機關尊嚴，黃國健表示同意，認同非必要不應保警，惟當時的情況是有建制派議員被襲擊至受傷，亦認為泛民阻止石禮謙進入會議廳的行為，違反權力及特權法，因屬刑事罪行，故需要報警。被問到會否擔心案件影響法案通過的速度，他就笑言相信按警察處理立法會案件的速度，「法案通過咗都未處理完」。