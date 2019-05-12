【逃犯條例】陳方安生批林鄭不屑一顧態度　難釋社會及國際憂慮

正在德國訪問的前政務司司長陳方安生今天回應《逃犯條例》修訂，她指出港英政府在回歸前把《逃犯條例》本地化的過程中，從來並沒有打算把中國包括在條例之內，又指出港英政府充分意識到香港和中國在司法和刑事制度的差異，因此當時承諾若日後與中國內地達成正式長期引渡協議前，會廣泛諮詢公眾。 陳方安生又批評，特首林鄭月娥在上周四的行政長官答問會上，選擇性引述時任民主黨立法局議員何俊仁在審議《逃犯條例》的發言，又形容林鄭的態度不屑一顧（dismissive attitude），不利公眾與政府溝通，亦無助釋除國際及社會對修例的憂慮。

陳方安生與郭榮鏗（左一）獲德國政府邀請，今日起訪問德國首都柏林及漢堡一周。（資料圖片/李澤彤攝）

不利公眾與政府溝通

香港2020召集人陳方安生與公民黨立法會議員郭榮鏗獲德國政府邀請，今日(12日)起訪問德國首都柏林及漢堡一周，期間與德國外交部國務秘書會面。郭榮鏗表明，將在德國之旅提及現時香港就《逃犯條例》的爭議。

陳方安生今天再度就《逃犯條例》修訂作回應，她指出港英政府在回歸前把《逃犯條例》本地化的過程中，從來並沒有打算把中國包括在條例之內，又指出港英政府充分意識到香港和中國在司法和刑事制度的差異，若與中國商討引渡協議，屬高度爭議和敏感，因此當時政府承諾若日後與中國內地達成正式長期引渡協議前，會廣泛諮詢公眾。

她又提到，林鄭月娥在上周四的行政長官答問會上，選擇性引述時任民主黨立法局議員何俊仁在審議《逃犯條例》的發言，故意忽略何俊仁當時發言的語境。她又形容林鄭的不屑一顧態度（dismissive attitude），不利公眾與政府溝通，亦無助釋慮國際和社會對修例的憂慮，若透過親北京支持者的支持，通過修例是不合理和不道德（unconscionable）。

林鄭不具名引述何俊仁在1997年3月19日立法局會議的發言，指何俊仁曾提到：「希望條例草案能夠成為一個好的借鏡藍本讓中國政府考慮，以便日後訂定香港與中國內地之間逃犯移交的政策和法律。」何當日召開記者會回應，批評林鄭斷章取義、混淆視聽，誤導不清楚當時的討論背景和內容的市民，令人誤以為民主黨支持政府現時做法，極不負責任，令人遺憾，又解釋當時的發言，是基於對內地法制改善的期望。