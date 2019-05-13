【逃犯條例】謝偉俊：法案委員會變「鬥委會」　倡重組專責委員會

被視為「送中條例」的逃犯條例修訂引發激烈爭議，上周六立法會更出現「雙胞胎」法案委員會爆發衝突的情況。 早前立法會前主席曾鈺成就提出由內務委員會解散法案委員會，直接將草案交付大會二讀。由建制派支持出任法案委員會主席的謝偉俊今早（13日）出席港台節目「千禧年代」時表示，對現時法案委員會出現的衝突表示遺憾，認為情況不理性。他形容，法案委員會現時已變成「鬥爭委員會」，如要解決爭議，可由內會決議通過，成立限制人數的專責委員會審理草案，而會內成員組成，則按泛民、建制議員人數比例，相信規模更小之下，討論能夠更深度和理性。

謝偉俊形容，法案委員會現時變成「鬥爭委員會」可由內會決議通過，成立限制人數的專責委員會審理草案，而會內成員組成，則按泛民、建制議員人數比例，相信規模更小之下，討論能夠更深度和理性。（資料圖片／歐嘉樂攝）

雙方都有做一些事情「過咗位」

謝偉俊表示，星期六的衝突情況，立法會要充分冷靜反省 ，不要只想誰做錯；他指，應撇開情緒發洩，回歸理性討論如何合作處理草案。

他認為，雙方都有做一些事情「過咗位」，而市民渴求回歸理性討論。

他表示， 理論上內會可以通過決議收回法案委員會，「法律上程序上完全做得到」。不過，他就建議，應用人數較少的專責委員會取代法案委員會，因當年通過逃犯法例時，亦只有6個委員，而現在62名委員的法案法案委員會，已變成「鬥疊馬」的鬥爭委員會。

中央立場無從猜測 政府不能只打台灣殺人案的「同情牌」

謝偉俊又擔憂，目前雙方傷口未止血，關係難以修補；而目前爭議的「發球權」在港府，甚至在中央政府。他又指，目前中央的立場無從猜測，但作為資深律師，他認為政府不能只打台灣殺人案的「同情牌」，同時現在反對派也只打「恐嚇牌」，情況危險。