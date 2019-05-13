【逃犯條例】朱凱廸：直上大會非出路　促先擱置草案做單次移交

被視為「送中條例」的逃犯條例修訂引發激烈爭議，上周六立法會更出現「雙胞胎」法案委員會爆發衝突的情況。 早前立法會前主席曾鈺成就提出由內務委員會解散法案委員會，直接將草案交付大會二讀。民主派立法會議員朱凱廸今早（13日）出席港台節目「千禧年代」時指，曾鈺成提出的方法，前提是「要原封不動過政府原方案，殺晒所有嘢（替代方案）」；他認為，市民不希望見到現在「兩架火車對撞」 ，因此應採取「三部曲」，先擱置政府方案，再與台灣政府做單次移交，最後才回到中港兩地逃犯移交協議的討論。

朱凱廸表示，曾鈺成提出的方法，前提是「要原封不動過政府原方案，殺曬所有嘢（替代方案）」，他認為，市民不希望見到現在「兩架火車對撞」 ，應採取「三部曲」，先擱置政府方案，再與台灣政府做單次移交，最後才回到中港兩地逃犯移交協議的討論。（資料圖片/盧翊銘攝）

朱凱廸表示，周六立法會的衝突，他不會說是正面，或感到自豪，他強調，泛民一直希望和政府討論修例，但政府沒有給予任何磋商空間，「政府認為你講的全部都是廢話」，形容政府修例如「火車要向前衝」，不願煞停。

民主派宣稱涂謹申主持的法案委員會是唯一合法合憲，但秘書處並未對會議提供支援。被問及會否對秘書處訴諸法律途徑追究時，朱凱廸就指，民主派未詳細研究，法庭能否判斷哪個法案委員會合法，從而指令秘書處要支援哪個會議。不過，他就批評，建制派走得過分，「夾埋秘書處操縱規程，主導會議」。

對修例建議採取「三部曲」

對於解散法案委員會，直接上大會二讀辯論的說法，他就認為並非唯一的出路，「曾鈺成的前提是原封不動通過原方案，要殺晒所有嘢。」他質疑，該方法並非唯一選擇，「市民不希望見到兩架火車對撞」，他建議，應採取「三部曲」，第一部先擱置修例；第二部則按照跨黨派共識，先解決台灣殺人案，做單次移交，因台灣方面已表明不接受修例下的移交；第三部才回到中港移交協議的討論。

謝偉俊在同一個電台節目上建議重組一個規模較小的專責委員會審議草案，回歸理性。朱凱廸表示，特區政府一旦認為法案很有政治性，在法案委員會審議階段，修改草案的可能性非常低，「改任何一個字的可能都很少」，他認為，要真正令特區政府改變，亦非縮小版法案委員會可做到。