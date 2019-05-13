【逃犯條例】范國威報案　指何俊賢、周浩鼎涉襲擊　何：幼稚行為

立法會前日(11日)召開《逃犯條例》修訂法案委員會會議，其間建制派及民主派議員起衝突。混亂間，新民主同盟立法會議員范國威跌倒在地受傷，被送往瑪麗醫院急症室，醫生幫他檢查及了解其身體狀況後昨安排他出院。 范國威今（13日）到灣仔警察總部報案，指控民建聯何俊賢、周浩鼎涉普通襲擊。新民主同盟范國威表示，前日在《逃犯條例》修訂法案委員會中在阻止建制派最資深議員石禮謙發言時，遭民建聯何俊賢推他的膊頭、周浩鼎推其腰部，被推至後方跌倒地上。 何俊賢透過書面回應，指構不構成普通襲擊，不是范國威說了算，又批評范的行為「是幼稚的政治姿態」。

范國威到灣仔警察總部報案，指控民建聯何俊賢、周浩鼎涉普通襲擊。（張浩維攝）

逾三十人陪同范國威報案，眾人高呼「gary早日康復」、「守護香港」、「反送中」等口號。范國威稱，前日參與由民主黨涂謹申主持的第四次《逃犯條例》修訂法案委員會，惟當日建制派最資深議員石禮議啟動「不合法、不合憲」的委員會，他與民主派議員「為阻止事件發生」，伸手阻止石禮謙的發言。范國威指當他想越過人鏈時，遭民建聯何俊賢推他的膊頭、周浩鼎推其腰部，結果被推至後方跌倒地上，隨後被送到瑪麗醫院。

范國威稱在留院期間，便衣警察三度希望為他錄口供，但因身體狀況不佳而不能成功。他指醫生幫他作腦掃描、X光檢查和抽血化驗，發現腦部有輕微受傷，惟未有岀現腦震盪情況，醫生昨日了解其身體狀況後安排他出院。

范國威強調，合法的法案委員會已經產生，希望建制派能認清事件，同時促請政府認清困難，重申現時即時通過條例仍不能處理台灣殺人案問題，應考慮「港人港審」、「日落條款」等情況解決困局。

何俊賢表示，構不構成普通襲擊，不是范國威說了算，「我認為他這行為是幼稚的政治姿態」。何指，市民在當日的畫面中應可正確判斷，是范不斷對主持進行持續性的衝擊及阻礙，「反而有多人因他這種行為受傷，但我仍未見到他有任何歉意，可見其損人利己的醜惡人性。而且，他多次橫身飛撲向石禮謙議員，若不是鄭泳舜議員及陳恆鑌議員用身體托住范國威，我相信他的傷勢一定不止如此，甚至會直接傷害石禮謙議員～～所以他應該向鄭議員及陳議員道謝，並致歉～」

何俊賢又說，會全力配合調查，「但當沒能讓我入罪時請他向我道歉～」何最後稱，不會向這種「惡意抹黑攻擊」低頭。

周浩鼎其後亦發聲明指，范國威於當天會議上妄顧他人安全，飛身衝向石禮謙企圖搶奪他手上麥克風而自己失去平衡倒下，指范國威反指控被他推撞，批評范含血噴人，他又指范傷及陳恒鑌，行為涉犯普通襲擊罪，強調早前就此事在較早前報警，重申會保留一切追究權利。