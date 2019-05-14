【逃犯條例】建制派「逆襲」　石禮謙甫宣布會議開始　即宣布結束

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會再度召開會議。繼上星期六（14日）鬧出分別是選出民主黨涂謹申為主席，以及由經民聯石禮謙主持的「雙胞胎」委員會之後，今日再度開展，預料會出現民主派以及建制派議員會再次爆發衝突。 民主派於8時15分開始會議，建制派議員，包括獲內會指引的主席石禮謙，則先從一樓一同乘升降機上二樓，於8時20分到達會議室1，惟逗留約5分鐘後便離開，惟10分鐘後折返。石禮謙及後再循後樓梯由保安護送下，由3樓步行至2樓，於8時40分甫宣布會議開始，但以環境太惡劣為由，宣布會議結束。

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在法案委員會開會的前一晚，據指保安將1樓會議廳以及2樓會議室的大門鎖上。今早約7時55分，保安到場並開門。在門外等候的民主派議員隨即走上主席台「霸位」。

民主黨鄺俊宇稱由涂謹申主持的會議會在8時15分開始，記者們拍攝後先離去，讓會議可開始，亦請秘書處同事提供基本支援，如音響等器材。他亦指揮其他民主派議員處理音響、大聲公等開會設備，希望聲量夠大，確保發言可作會議記錄。

截止8時06分，目前已到場的議員有至少14名議員，包括上次開會受傷入院的新民主同盟范國威。其後涂謹申到場並走上主席台。另外有數名民主派議員，包括街工梁耀忠、民主派立法會議員朱凱廸、人民力量陳志全等，在會議室2B外等候。在8時16分，涂謹申表示已有足夠法定開會人數，宣布開會。部分議員隨即離開會議室，除主席外，只剩7名議員。涂謹申提出，建制派聲稱將在同一地點開會，社會有不正面的看法，看委員覺得是否要同建制派討論停止今日會議。

涂謹申在9時05分宣布結束會議，他總結時強調並非永久終止開會，將會訂立下次開會時間。對於有委員提出與政府及建制派作政治協商，他認為政府官員在這兩次會議都不參與，看來政府否定其合法性，若希望與建制派或特首林鄭月娥商討，會考慮是否應找其他較合適的議員去談。