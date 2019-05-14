【逃犯條例】鬥韌力？　保安鎖會議室　泛民2議員走廊坐通宵迎戰

你有張良計，我有過牆梯。立法會《逃犯條例》修訂法案委員會上周六經歷大混戰，造成多名議員受傷，周二(14日)早上8時許「雙胞胎」再度召開會議，立法會氣氛緊張，保安人員更將兩間會議室用鐵鏈鎖起，以阻民主派「通宵留守」。 不過，民主派沒有放棄攻勢。公民黨議員譚文豪和民主黨議員許智峯晚上分別現身立法會2樓，各守住會議室1的兩個出入口，未知是否計劃「狙擊」將入內開會主持選主席的經民聯石禮謙。

未確定有否其他民主派議員「接更」

鬧出「雙胞胎」的修訂逃犯條例法案委員會於14日早上8時許再度開會，預料又是一場大混戰，兩方各有盤算，各自出招。記者到立法會視察，現場氣氛緊張，包括秘書處保安人員罕有地用鐵鏈將會議室1、會議室2A、2B都鎖上，客觀效果令民主派議員無法「通宵留守」。

不過，泛民沒有放棄攻勢，且已變陣迎戰。公民黨譚文豪於晚上10時半身穿便衣現身立法會2樓，席地而坐於會議室1外。民主黨許智峯稍後亦到場，守在會議室1另一出入口，兩人表示打算通宵留守。

許智峯比譚文豪準備充足，出動私伙露營用折疊椅。他笑指「我有打算瞌一陣，不過佢（譚文豪）好似冇諗住瞓。」許稱，自己與譚文豪二人自願舉手於今晚留守，但未確定會否有其他民主派議員「接更」。

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民陣：局勢變化急 難作部署

立法會外，民陣通宵在近添美道位置留守，聲援民主派議員，現場搭起四個帳篷，另有10多名支持者。民陣召集人岑子杰表示，他估計政府及建制派人士明早將動員團體支持修訂逃犯條例，「我們必須比他們更早（到現場），才可以有地方做直播。」故提早一晚前來守候。

岑子杰指立法會秘書處預早鎖起會議室的舉動「可恥」，指對方已放棄中立原則。被問到日後會否就逃犯條例修訂發起更多行動，岑指目前局勢變化相當急，泛民及建制雙方都未能估計下一步行動，民陣難以做好部署，接下來最大動員行動仍會以「六四」為重點。