【逃犯條例】政府指「港人港審」不可行　白孝華駁：境外取證可行

律政司司長鄭若驊公開否定坊間五個方案，包括指「港人港審」取證困難，現實不可行。惟前高級助理刑事檢控專員白孝華以書面回應傳媒查詢表示，香港過去與其他地方合作調查案件時，曾賦權法院處理境外犯罪，取證並非政府所說的高難度。

李家超（左）和鄭若驊（右）日前舉行記者會，回答修訂逃犯條例的問題，包括指「港人港審」等坊間五個方案都不可行。（資料圖片／李澤彤攝）

曾於律政司內專責引渡及司法互相等範疇的資深大律師白孝華，逐點反駁政府指坊間建議不可行的說法。

首先，對政府稱「港人港審」會改變行之已久的屬地原則，而且設追溯期來解決台灣案，亦違反人權法。白孝華表明不同意，認為謀殺並非「創作的一種新罪行」，而香港和國際上一直都有的刑事罪行，本港不同法例都有條文賦權香港法院處理境外犯罪，審判涉嫌在境外犯謀殺罪的人，「對香港的刑事司法制度不會帶來根本改變」。

其次，實際操作方面，白孝華指，過去數十年間，不同地方的執法部門，都會合作調查和搜集證據，讓有關案件可在另一個地方進行審訊，按此經驗，香港高等法院亦可以發信，向另一個地方提出請求索取證據，「經常都有做，跟內地、澳門都試過，只要符合香港對證據的規定，這些證據就可以呈堂」。

針對台灣殺人案，白孝華指，台灣已表明願意協助，是對香港當局的重要保證，可以取得相關證據予香港法院使用。

白孝華駁斥港府的第三點，是確保要求引渡方的審訊符合公民權利和政治權利國際公約，港府指不符合一貫原則，又指新加坡、馬來西亞都未簽，香港都跟她們簽長期協議。白孝華駁斥指，該兩國家奉行普通法制度，有公平審訊的保障；白又強調，單次移交安排，要比長期協議有更高水平的保障，保護被移交的人有公平審訊。