【逃犯條例】攝記稱遭立會保安阻採訪　記協：對保安行為非常遺憾

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會今(14日)早再「鬧雙胞」，民主派和建制派再次同時召開會議，引來大批傳媒關注和採訪。建制派最資深議員石禮謙今(14日) 在大批保安護送下進入及離開會議室1，在離開會議室時，保安與現場攝影記者發生衝突，保安不斷要求攝記退後並用手拍打攝記鏡頭。 立法會主席梁君彥稱，根據《權力及特權條例》，任何人阻撓保安人員執行其職務都會觸犯法例，希望新聞界留意並尊重，不要只顧著採訪而觸犯法例；香港記者協會其後發聲明表示，今早多名攝影記者採訪時被立法會保安用手擋鏡頭和拉扯，對立法會保安的行為非常遺憾，促請梁君彥澄清言論，強調記者阻撓立法會保安工作屬極嚴重的指控。

香港記者協會發聲明指，多名攝影記者採訪時被立法會保安阻擋鏡頭和拉扯，對立法會保安的行為非常遺憾。（盧翊銘攝)

據了解，上周六會議完結後，建制派召開會議時有提及大批記者衝入會議室拍攝，造成當日混亂的情況，認為今早會議應加強保安。今日現場所見，保安明顯加強，秘書處多次叫記者離開議事廳返回記者採訪位置。其中建制派最資深議員石禮謙今(14日) 在十多名保安及民建聯鄭泳舜、張國鈞的護送下前往會議室1，惟擾攘數分鐘後仍未能上主席台，石禮謙放棄主持會議並決定離開。

離場時大批記者跟隨採訪，直到在升降機位置時，保安與攝影記者發生衝突，保安不斷向攝記大叫「唔該褪後」、「褪後」，混亂期間更用手擋攝記的鏡頭，有記者稱遭保安抓傷手部。

梁君彥：希望新聞界尊重《權力及特權條例》 勿顧採訪而犯罪

對於立法會保安在混亂中與攝影記者有衝突，主席梁君彥呼籲大家冷靜，指保安人員是執行其工作，他更稱根據《權力及特權條例》，任何人阻撓保安人員執行其職務都會觸犯法例，他續指雖然今日事宜的新聞價值高，但希望新聞界留意並尊重上述條例，以保護立法會有秩序開會，不要只顧著採訪而犯法。

梁君彥表示，根據《權力及特權條例》，任何人阻撓保安人員執行其職務都會觸犯法例。(盧翊銘攝)

記協：對保安行為非常遺憾 促梁君彥澄清言論

香港記者協會發聲明指，今早多名攝影記者採訪時被立法會保安阻擋鏡頭和拉扯，對立法會保安的行為非常遺憾。對於立法會主席梁君彥稱，任何人阻撓保安工作都會觸犯《權力及特權條例》，提醒記者不要因採訪而觸犯罪行，記協認為相關言論並不恰當。

記協將去信立法會，要求澄清梁君彥的言論，包括要求立法會說明，在近日立法會衝突期間，是否認為有在場記者阻撓保安履行工作，若認為記者阻撓保安履行工作甚至觸犯法例，是否會有跟進以至執法行動。記協強調，記者阻撓立法會保安工作屬極嚴重的指控，認為立法會須提供佐證及具體說明，否則發出類似警告無異於製造寒蟬效應。