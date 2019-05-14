【逃犯條例】港大民研：林鄭、鄭若驊、李家超民望齊創上任新低

逃犯條例風波愈演愈烈，繼13萬人上街反對修例後，又鬧出「雙胞胎」法案委員會，連串事件令多次為修例護航的特首林鄭月娥民望進一步下挫。港大民意研究計劃今日（14日）發表的最新民望調查顯示，林鄭月娥評分為44.3分，比兩星期前顯著下跌4.7分，創上任以來新低。 負責修例的律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超民望亦不能幸免，均創出新低。鄭若驊評分跌破30分，只得29.5分，再創其上任以來新低；李家超的支持率淨值錄得負5個百分點，較上次調查下跌7個百分點。

律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超民望均創出新低。（資料圖片/李澤彤攝）

港大民研在五月初訪問了1,018名香港居民，期間《逃犯條例》修訂持續發酵、13萬人上街反對修例、林鄭月娥出席了立法會答問大會，民主黨主席胡志偉被逐時鬧林鄭為「八婆」，以及佔中九子案判刑、醫委會風波等事件。

調查顯示，特首林鄭月娥的評分比兩星期前顯著下跌4.7分，得44.3分，最新支持率下跌4個百分點為32%，反對率上升7個百分點為56%，民望淨值亦明顯下跌12個百分點至負24，無論評分和支持率淨值皆是她上任以來新低。

林鄭領導班子的民望亦不遑多讓，政務司司長張建宗及律政司司長鄭若驊的支持度亦創新低。張建宗的評分為43.5分，較4月初進行的調查跌2.4分，支持率跌2個百分點為23%，反對率升2個百分點為29%，民望淨值跌4個百分點，為負6個百分點；鄭若驊的評分亦下跌4.7分為29.5分，支持率跌5個百分點為11%，反對率升6個百分點為52%，民望淨值顯著下跌11個百分點至負6個百分點。財政司司長陳茂波的評分為34.2分，下跌4.1分，支持率跌2個百分點為16%，反對率跌2個百分點為51%，民望淨值與上次調查相同為負35個百分點。

局長方面，13位局長的支持率淨值真較4月初進行的調查全部下跌，目前民望最高的局長是食物及衛生局局長陳肇始，民望淨值為正35個百分點，較上次調查僅微跌一個百分點；其後是商務及經濟發展局局長邱騰華，民望淨值則跌5個百分點為正27個百分點；排第三是公務員事務局局長羅智光，民望淨值亦跌3個百分點為正20個百分點。

5名局長支持率淨值錄得負數。政制及內地事務局局長聶德權支持率淨值為0，較上次調查下跌4個百分點，至於保安局局長李家超和教育局局長楊潤雄，同樣較上次調查分別跌7個百分點、分別錄得負5個百分點及負18個百分點。3人的支持率淨值均為其上任以來新低。