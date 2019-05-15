【逃犯條例】鍾國斌：建制、泛民今有機會商討　胡志偉：答唔到

逃犯條例草修訂引發連串爭議，立法會內更出現「雙胞胎」法案委員會。自由黨立法會議員鍾國斌今早（15日）出席港台節目《千禧年代》時表示，知道政府有空間可討論，「把口係鬆」，但始終希望在法案委員會內交代，而非外面討論。他認為，昨日政務司司長張建宗拒絕展開泛民、建制、政府三方會談，也是合理。 不過，鍾國斌透露，今日建制派和泛民有機會見面「坐低傾」。 民主黨主席、立法會議員胡志偉在同一電台節目中則表示，「答唔到」是否今日會與建制派見面。他指，立法會現時的爭議，本質是逃犯條例修訂，政府不能置身事外，形容張建宗拒絕三方會談是逃避責任，面對政治危機仍然一意孤行，沒有嘗試解結。

胡志偉指，立法會現時的爭議，本質是逃犯條例修訂，政府不能置身世外，形容張建宗拒絕三方會談是逃避責任，面對政治危機仍然一意孤行，沒有嘗試解結。（資料圖片/羅君豪攝）

胡志偉表示，昨日石禮謙主持的法案委員會叫停會議，是意料之外，讓雙方都有機會喘息一下。他指出，議會有共識先解決台灣問題，而公眾對逃犯條例的憂慮廣泛，質疑政府為何還要定死線在下月，一定要通過草案。

他又形容，「解鈴還須繫鈴人」，政府、建制、泛民三方應該坐下來討論。

鍾國斌亦認同，凡事應該坐下談，不應該互相霸佔主席台，互相指責違憲，「曾鈺成和黃宏發也有不同分析，事件有很大爭議性。」

不過，對於張建宗拒絕三方會談時，提出「立法會內部事務政府不參與」的說法，他就認為並非完全不正確。鍾國斌又指，草案是政府提出來，政府一定有角色，但政府沒有改變立場的意願時，坐下談亦沒有意義，估計政府正衡量形勢，或許認為目前不是適當時機坐下來談。他表示，相信稍後形勢變化之下，無論對政府有利或不利，政府都會出來交代。

他又透露，據自己私底下了解，知道政府有空間可以討論，只要是在法例的框架裡就可以考慮，但前提是在法案委員會內討論，他認為現時政府不願意三方會談，也是合理舉動。