【逃犯條例】郭榮鏗引述德聯邦議會副議長　或取消與港簽訂的協議

《逃犯條例》修訂內容備受爭議，惹起國際社會關注。香港目前與23個個司法管轄區簽訂刑事事宜相互法律協助協定，以及與20個司法管轄區簽訂移交逃犯協定，其中包括德國。 正與前政務司司長、香港2020召集人陳方安生在德國訪問的公民黨郭榮鏗，引述德國國會副議長羅特（Claudia Roth）稱，德國或考慮取消與香港簽訂的移交逃犯協議。

陳方安生(右)及郭榮鏗(左)14日與德國聯邦外交部外合照。

前政務司司長、香港2020召集人陳方安生和公民黨立法會議員郭榮鏗獲德國政府邀請，本周日起訪問德國首都柏林及漢堡一周，期間與德國外交部國務秘書會面。

港府修訂《逃犯條例》的內容引起國際社會關注及憂慮。郭榮鏗與陳方安生，昨日與德國國會副議長羅特（Claudia Roth）會面時，對方亦主動關心本港《逃犯條例》的修訂，並表示此舉必定會影響本港作為國際金融中心的地位，不單有機會影響德國與香港簽訂的移交逃犯協議，更有可能取消協議，他將要求德國外交部解釋如何跟進此事。

二人之後與德國總理府外交政策辦公室總監拜格（Thomas Bagger）會面，引述對方稱不應該容許任何德國人或香港人有機會被移送去內地受審，重申總理府非常擔心條例的修訂工作。

陳方安生及郭榮鏗周一(13日)與德國聯邦議會副議長羅特（Claudia Roth）會面並合照。

兩人今日則與德國聯邦外交部國務秘書米歇爾利斯（Mr. Andreas Michaelis）會面，對方亦十分關注修例，認為這是對「一國兩制」在港實施的極大衝擊，並擔心外商，包括德國商人在港的營商環境會急速轉壞，對通過修訂後香港的前景表示憂慮。米歇爾強調修例不論對香港還是德國而言都有巨大的影響。