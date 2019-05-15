【逃犯條例】以非法譴責非法？　涉違規撐修例橫額一夜充斥新界東

《逃犯條例》修例爭議不斷，立法會民主、建制兩派就法案委員會選主席上演多場「動作片」，議會秩序陷入混亂。在民間，有取名為「新界各界」的團體則出招支持修例，但竟然是以非法的方式，在馬路行車線兩旁掛置宣傳橫額，譴責「議會非法暴力」，支持修例。 有地區主任表示之前未見過有關橫額，今日才見湧現。換言之，有關橫額可能是一夜間充斥新界東。

有團體疑在新界東美林邨邨口非法掛置支持修例橫額。(冼卓嵐提供圖片)

政府提出提訂《逃犯條例》內容，上在議會、下至民間都惹起非議。民主黨新界東社區主任冼卓嵐向《香港01》表示，近日有不明團體在新界東，包括大圍美林邨邨口、馬鞍山耀安邨對出的巴士站、火炭站等地非法掛置宣傳橫額，他質疑「維護法治但掛非法Banner（橫額）是又係咩玩法？」。

該批橫額的背景是早前立法會《逃犯條例》法案委員會開會時，議員爭執的混亂情況，內容則只寫上「守護法治，強烈譴責議會非法暴力，全力支持修訂逃犯條例」。下款只寫上「新界各界」，未有標示横額編號。據記者現場所見，在耀安邨對出的行車線，沿途共見到六幅同一款式的橫額。

諷刺的是，涉事橫額強調「守護法治」，惟本身就可能違法「破壞法治」。

根據地政總署發出的《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》，在政府土地上展示招貼及海報，包括展示路旁宣傳品，除非獲得主管當局根據《公眾衞生及市政條例》(第 132 章)第 104(A)1 條給予書面准許，否則即屬違法。為了交通安全起見，政府建造的行人過路處、包括燈號控制過路處、斑馬線或行人輔助線的交通上游 30 米範圍；內道路中央分隔欄，以及位於路口交通上游 30 米範圍內的路旁，都是禁制展示區。

民建聯耀安選區區議員李世榮接受查詢時表示，今早出門時亦有留意到該批橫額，但他不知道是甚麼團體、在何時開始掛置，對此完全不知情。對於有網民質疑是用其區議員的位置懸掛，他笑言「我自己位都唔夠，又點會畀人掛」，強調自己從來不會在不適當的位置掛橫額，亦認為不論橫額的內容是甚麼，都不應該以非法形式展現。他知得事情後已馬上向沙田區食環署總監匯報，希望當局盡快處理。

《香港01》現正向地政總署及食環署查詢該批橫額的來源及相關投訴。