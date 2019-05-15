【逃犯條例】泛民倡減林鄭人工　何君堯：反覺特首辛苦，要加人工

逃犯條例修訂內容引發連串爭議，行政長官林鄭月娥民望亦跌至新低。立法會今日（15日）就審議《2019年撥款條例草案》中，由民主黨胡志偉提出、削減林鄭509萬全年薪酬的修正案。 不過，向來言論火爆的建制派議員何君堯在辯論時，就不改以往語不驚人勢不休的態度，他批評泛民提出削減林鄭薪金是「無理取鬧」，又稱對方「人渣」、「豬噏當秘笈」。其言論惹來在場泛民議員不滿，多次提出規程問題，何君堯並未收斂，反指對方不斷提出規程問題打斷其發言，以諧音是「最虧（規）的人」。 何表明不支持修正案，「反而覺得特首咁辛苦，仲要加人工。」

陳志全表示，特首薪金在全球政府首長當中數一數二，但根據客觀數據如港大民意調查，林鄭民望拾級而下，目前只有44.3分，比前特首梁振英同期的48.2分更低。（洪嘉徽攝）

立法會今辯論削減林鄭薪酬的修正案，人民力量陳志全表示，特首薪金在全球政府首長當中數一數二，僅次於新加坡的李顯龍，有64萬美元，甚至還高過美國總統特朗普，然而，根據客觀數據如港大民意調查，林鄭民望拾級而下，目前只有44.3分，比前特首梁振英同期的48.2分更低。

林鄭民望低 陳志全稱不值全球第二高薪酬

他指，數據顯示林鄭表現越來越差，不得民心，質疑她不值得擁有全球第二高的政府首長薪金。他又批評，林鄭任內不聽民意，包括今年4月突然說要為了處理台灣殺人案疑犯，提出修訂逃犯條例，將內地亦適用於香港移交疑犯的地區，引起全城嘩然。

其後公民黨郭家麒發言時，同樣批評林鄭提出修例，令在港人士隨時可能被送到中國大陸接受不公平審訊，因此支持削減其薪酬。

何君堯：部分議員是「人渣」

然而，到何君堯發言時，其言論就近乎失控。他先是批評泛民提出削減林鄭薪酬「無理取鬧」，指郭家麒「鬧人唔洗本，尖酸刻薄」，只看到特首人工，卻看不到自己的粗疏。他指，日前立法會「雙胞胎」委員會事件中，泛民行為導致「六國大封相」，稱「有部分議員行為係侮辱民主精神」，侮辱民主派的稱號，「是人渣」。

議會陣線區諾軒隨即提出規程問題，質疑何使用冒犯性言辭，要求他收回。

何君堯則說自己不會收回，甚至重複罵道，「我係話其他部分議員真係人渣嚟架」；「佢哋唔配做民主派，行為係爛仔人渣。」惟他又說自己只是針對「嗰種行為」，反質疑區諾軒「對號入座」。

何君堯發言時多次爆出「罵街式」言論，指泛民是「人渣」、「豬噏當秘笈」、「最虧嘅人」。（洪嘉徽攝）

區諾軒則再次提出規程問題，指何言論具冒犯性。主席梁君彥裁決時，就呼籲大家用的字眼可以針鋒相對，但不要用侮辱性言語。

及後何君堯的發言仍然火爆，稱有些議員「自命民主」但就打斷其發言，但自己仍然以包容態度應對，「我先係體現民主精神」；「接下來嘅發言，泛民可以繼續豬噏當秘笈。」

該言論則又惹來民主黨鄺俊宇質問梁君彥，議會是否能夠接受將議員形容為「豬」的字眼，梁君彥則要求何注意用詞，盡量不要侮辱性字眼。

惟何君堯仍不依不饒，稱「豬噏有咩問題，如果你唔係豬，有咩問題？」此舉令鄺俊宇則再次不滿，提出規程問題。不過，梁君彥卻未有理會，繼續讓何君堯發言。

何其後的發言，提到民主派有議員被DQ及被判入獄，鄺俊宇質疑何離題，要求主席裁決。梁君彥則無奈，要求何回到主題。

不滿被規程問題打斷 諧音罵泛民「最虧（規）嘅人」

此時何君堯再次發難，指早前提出規程問題的區諾軒和鄺俊宇「人講不聽，亂abuse（濫用）規程問題，你哋全部唔係最虧（規）嘅人。」

何的火爆言論又再惹來泛民議員不滿，梁君彥亦要求何澄清，惟何不理會，繼續辯解自己只是在討論削減林鄭薪金的修正案。

何君堯屢次以冒犯性言論侮辱，區諾軒提出規程問題抗議，但何君堯未見收斂。（洪嘉徽攝）

此後，他又稱自己不支持動議，「反而覺得特首咁辛苦，仲要加人工」；又指，明年審議預算案時會提出，「日後問責官員做得好的，應該加人工。」